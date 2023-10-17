Липецкая вечЁрка: избитая в баре, новости из инфекционки, и что липчане хотят увидеть на месте «Спутника»

Сегодня, 17 октября, 21-летняя девушка рассказала, что ее избили в пабе «Трибуна», в инфекционной больнице растет число пациентов с ОРВИ, пневмониями и ковидом, и участники опроса GOROD48 хотя видеть на месте бывшего кинотеатра «Спутник» сквер.





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«Мужчина ни за что поднял руку на девушку! С меня слетели кроссовки, ногти, он орал благим матом, вытаскивая меня по ступенькам за волосы. А потом залил нас перцовым баллончиком. Я была к нему спиной — мне ничего. Но у моей подруги Полины остался ожог», — это версия событий той ночи от пострадавшей.



В пабе уверяют, что



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Как было на самом деле, предстоит выяснить полиции.«Трибуна», между тем, далеко не первый раз попадает в криминальные сводки.



— Трибуна — бренд! Хочешь получить в табло?! Прямиком в Трибуну! — подтвердил Отлично.



— Первое правило бойцовского клуба гласит: никому не рассказывать о бойцовском клубе, — написал 123.



Количество коек отделения для лечения вирусных и простудных заболеваний инфекционной больницы увеличено на 10%. В области растет число заболевших COVID-19, пневмонией и ОРВИ. Сейчас в больнице лечится 235 пациентов. Главврача Андрея Филатова особенно волнует, рост детской заболеваемости. Сейчас в педиатрическом отделении инфекционки



GOROD48 спросил у липчан, что они хотели бы видеть на месте бывшего кинотеатра «Спутник»? Планы собственника участка, который намерен построить административно-торговый центр с летним кинотеатром, даже близко не совпадают





Сегодня, кстати, стало известно, что мэрия намерена изъять у собственника другой долгострой:



Но не все так просто, чиновники надеются на помощь недавно избранного депутатом Госдумы Дмитрия Аверова так как требуется изменение федерального законодательства. Предложения уже готовы: если собственник годами ничего не делает на участке, дать возможность муниципалитетам изымать землю.



По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке 21-летняя Виктория Стеганцева лечится в нейрохирургическом отделении больницы «Липецк-Мед». Попала она в больницу после того, как в ночь с пятницы на субботу отдохнула в пабе «Трибуна». Девушка обвиняет в побоях посетительницу паба и его охранника.«Мужчина ни за что поднял руку на девушку! С меня слетели кроссовки, ногти, он орал благим матом, вытаскивая меня по ступенькам за волосы. А потом залил нас перцовым баллончиком. Я была к нему спиной — мне ничего. Но у моей подруги Полины остался ожог», — это версия событий той ночи от пострадавшей.В пабе уверяют, что все было по-другому . Охранник девушку не трогал, а травмы она получила во время драки с другой посетительницей в туалете. По словам менеджера паба, охранник во время драки находился на ресепшене.Как было на самом деле, предстоит выяснить полиции.«Трибуна», между тем, далеко не первый раз попадает в криминальные сводки.— Трибуна — бренд! Хочешь получить в табло?! Прямиком в Трибуну! — подтвердил— Первое правило бойцовского клуба гласит: никому не рассказывать о бойцовском клубе, — написалКоличество коек отделения для лечения вирусных и простудных заболеваний инфекционной больницы увеличено на 10%. В области растет число заболевших COVID-19, пневмонией и ОРВИ. Сейчас в больнице лечится 235 пациентов. Главврача Андрея Филатова особенно волнует, рост детской заболеваемости. Сейчас в педиатрическом отделении инфекционки лечатся 95 детей и подростков GOROD48 спросил у липчан, что они хотели бы видеть на месте бывшего кинотеатра «Спутник»? Планы собственника участка, который намерен построить административно-торговый центр с летним кинотеатром, даже близко не совпадают с запросами горожан . Большинство опрошенных хочет видеть на месте кинотеатра сквер, детскую или спортивную площадки.Сегодня, кстати, стало известно, что мэрия намерена изъять у собственника другой долгострой: гостинично-развлекательный центр «Орленок» на проспекте 60 лет СССР.Но не все так просто, чиновники надеются на помощь недавно избранного депутатом Госдумы Дмитрия Аверова так как требуется изменение федерального законодательства. Предложения уже готовы: если собственник годами ничего не делает на участке, дать возможность муниципалитетам изымать землю.По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке до +8 градусов , а ночью возможны заморозки.