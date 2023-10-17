Погода в Липецке

47 минут назад

В Липецкой области дожди и заморозки

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#заморозки
В Липецкой области дожди и заморозки

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу циклона с центром над севером Европейской территории России – в ЦФО пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью —от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.

День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза. 

2 528
#заморозки

Комментарии (2)

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Сочинский гидрометцентр

10 минут назад
А в Сочах климат более тепл
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Анна

31 минуту назад
Вчера вечером шел интенсивный мокрый снег так красиво было жаль что температура слишком высока для того что бы образовался снежный покров
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