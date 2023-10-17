В Липецкой области дожди и заморозки

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу циклона с центром над севером Европейской территории России – в ЦФО пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью —от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градусов, днем — от +6 до +8 градусов.



День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.



