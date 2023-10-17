Общество
40 минут назад
Мэрия желает сбыть проблемный долгострой — гостинично-развлекательный центр «Орленок»
В этом администрация Липецка надеется на помощь нового депутата Госдумы Дмитрия Аверова.
Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала депутатам о том, как мэрия сокращает в городе число долгостроев.
На балансе МКУ «Управление строительства Липецка» — долгостроев на 4,5 млрд рублей. Меньше на 2,1 млрд, чем в начале года. К осени мэрии удалось найти собственников, например, для двух недостроенных жилых домов в микрорайоне «Европейский» и в поселке ЛТЗ. Однако в Липецке осталось еще 30 замороженных объектов капитального строительства.
— Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка совместно с другими ведомствами побуждает застройщиков завершать начатое, или содержать участки в надлежащем состоянии и ограничивать доступ посторонних лиц. Также долгострои сбывает с торгов областное управление имущественных и земельных отношений, — сказала вице-мэр.
Светлана Сурмий рассказала о возобновлении строительства некоторых объектов. Например, земельный участок на улице 50 лет НЛМК с недостроенным ЖК «Наполеон» передан в аренду ООО «СУ-3». GOROD48 уже сообщал, что новый застройщик подготавливает проектную документацию для достройки здания.
Найден новый застройщик участка на улице Катукова, где ООО «Кабриолет» так и не построило с 2006 года многоярусную автостоянку на 300 мест. Новый собственник, АО «Елатомский приборный завод», обратился в профильный департамент мэрии с заявлением о строительстве многоэтажного частного медицинского комплекса.
В мэрии ждут проект планировки и межевания территории от компании «Поликолор», которая собирается построить на месте снесенного кинотеатра «Спутник» двухэтажное торгово-административное здание и благоустроить прилегающую территорию.
Появилась перспектива достройки кафе и танцевальной площадки в парке Победы. С 2016 года земельный участок арендует ООО «Флагман-Н». Степень готовности объекта — 80%. Сейчас собственник разрабатывает проектную документацию для получения разрешения на завершение строительства.
Самым значимым проблемным долгостроем, который удалось реанимировать, стала «пизанская башня» на улице Неделина, где в 2009 году начали возводить многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной автостоянкой. Закончит его под названием «Stork-hotel» ООО «Основа», входящее в ГК «Ремстрйсервис» Павла Тучкова.
Еще один «якорный» для мэрии долгострой — на проспекте 60 лет СССР — сбыть с торгов мешает федеральное законодательство. По словам Светланы Сурмий, земельный участок находится в аренде у неназванного ею собственника до 2024 года. И пока это так, невозможно изменить назначение земельного участка, хотя уже понятно, что проект гостинично-игрового комплекса «Орленок» за те 20 лет, которые прошли с момента начала строительства, морально устарел. Но это место интересно девелоперам — зимой прошлого года та же Светлана Сурмий говорила, что на участке хотят возвести жилой комплекс.
— Есть ли перспектива разработать механизм изменения земельного участка под иные виды строительства? — спросил вице-мэра первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.
— Есть. Но для этого нужно менять федеральное законодательство. Законопроект изменений в федеральные акты у нас готов. Этим будет заниматься сенатор Дмитрий Аверов.
На балансе МКУ «Управление строительства Липецка» — долгостроев на 4,5 млрд рублей. Меньше на 2,1 млрд, чем в начале года. К осени мэрии удалось найти собственников, например, для двух недостроенных жилых домов в микрорайоне «Европейский» и в поселке ЛТЗ. Однако в Липецке осталось еще 30 замороженных объектов капитального строительства.
— Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка совместно с другими ведомствами побуждает застройщиков завершать начатое, или содержать участки в надлежащем состоянии и ограничивать доступ посторонних лиц. Также долгострои сбывает с торгов областное управление имущественных и земельных отношений, — сказала вице-мэр.
Светлана Сурмий рассказала о возобновлении строительства некоторых объектов. Например, земельный участок на улице 50 лет НЛМК с недостроенным ЖК «Наполеон» передан в аренду ООО «СУ-3». GOROD48 уже сообщал, что новый застройщик подготавливает проектную документацию для достройки здания.
Найден новый застройщик участка на улице Катукова, где ООО «Кабриолет» так и не построило с 2006 года многоярусную автостоянку на 300 мест. Новый собственник, АО «Елатомский приборный завод», обратился в профильный департамент мэрии с заявлением о строительстве многоэтажного частного медицинского комплекса.
В мэрии ждут проект планировки и межевания территории от компании «Поликолор», которая собирается построить на месте снесенного кинотеатра «Спутник» двухэтажное торгово-административное здание и благоустроить прилегающую территорию.
Появилась перспектива достройки кафе и танцевальной площадки в парке Победы. С 2016 года земельный участок арендует ООО «Флагман-Н». Степень готовности объекта — 80%. Сейчас собственник разрабатывает проектную документацию для получения разрешения на завершение строительства.
Самым значимым проблемным долгостроем, который удалось реанимировать, стала «пизанская башня» на улице Неделина, где в 2009 году начали возводить многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной автостоянкой. Закончит его под названием «Stork-hotel» ООО «Основа», входящее в ГК «Ремстрйсервис» Павла Тучкова.
Еще один «якорный» для мэрии долгострой — на проспекте 60 лет СССР — сбыть с торгов мешает федеральное законодательство. По словам Светланы Сурмий, земельный участок находится в аренде у неназванного ею собственника до 2024 года. И пока это так, невозможно изменить назначение земельного участка, хотя уже понятно, что проект гостинично-игрового комплекса «Орленок» за те 20 лет, которые прошли с момента начала строительства, морально устарел. Но это место интересно девелоперам — зимой прошлого года та же Светлана Сурмий говорила, что на участке хотят возвести жилой комплекс.
— Есть ли перспектива разработать механизм изменения земельного участка под иные виды строительства? — спросил вице-мэра первый заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.
— Есть. Но для этого нужно менять федеральное законодательство. Законопроект изменений в федеральные акты у нас готов. Этим будет заниматься сенатор Дмитрий Аверов.
Джон
?
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