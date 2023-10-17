21-летнюю липчанку избили в «Трибуне»

Девушка попала в больницу.

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21-летняя липчанка Виктория Стеганцева оказалась на больничной койке после похода в «Трибуну» в ночь с пятницы на субботу. Как рассказала GOROD48 сама Виктория, 14 октября около 02:30 на неё сначала накинулась пьяная девушка в туалете, а когда их разняли, выяснилось, что это девушка якобы охранника. И тот за неё вступился.Другой охранник отвёл Викторию в технический санузел, где та умывалась и приводила себя в порядок, но в этот момент появился парень ранее вступившей с ней в конфликт девушки, схватил Викторию за волосы и протащил её, ударяя головой о стены и пол.«Мужчина ни за что поднял руку на девушку! С меня слетели кроссовки, ногти, он орал благим матом, вытаскивая меня по ступенькам за волосы. А потом залил нас перцовым баллончиком. Я была к нему спиной — мне ничего. Но у моей подруги Полины остался ожог», — рассказывает Виктория Стеганцева.Полина, получившая небольшой ожог щеки, обращаться в больницу и в полицию не стала. А вот Виктория уже прошла судебно-медицинскую экспертизу. У девушки — ушиб лба, синяк под глазом, сотрясение головного мозга, вырваны два ногтя, синяки на теле и боль в спине.Виктория также уверяет, что напавший на неё Станислав П. работает охранником «Трибуны», хотя в самом заведении от него открещиваются.Девушка сейчас находится на лечении в нейрохирургическом отделении «Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Пострадавшая также написала заявление о побоях в полицию.— Материал зарегистрирован в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Липецку, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.По данным GOROD48, пока речь идёт о рядовом участнике конфликта, а не о должностном лице — в случае, если бы шла речь об охраннике, дело сразу бы передали в следственный комитет.