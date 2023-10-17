Происшествия

54 минуты назад

21-летнюю липчанку избили в «Трибуне»

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#конфликт #побои
4

Девушка попала в больницу.

21-летняя липчанка Виктория Стеганцева оказалась на больничной койке после похода в «Трибуну» в ночь с пятницы на субботу. Как рассказала GOROD48 сама Виктория, 14 октября около 02:30 на неё сначала накинулась пьяная девушка в туалете, а когда их разняли, выяснилось, что это девушка якобы охранника. И тот за неё вступился.

Другой охранник отвёл Викторию в технический санузел, где та умывалась и приводила себя в порядок, но в этот момент появился парень ранее вступившей с ней в конфликт девушки, схватил Викторию за волосы и протащил её, ударяя головой о стены и пол.

«Мужчина ни за что поднял руку на девушку! С меня слетели кроссовки, ногти, он орал благим матом, вытаскивая меня по ступенькам за волосы. А потом залил нас перцовым баллончиком. Я была к нему спиной — мне ничего. Но у моей подруги Полины остался ожог», — рассказывает Виктория Стеганцева.



Полина, получившая небольшой ожог щеки, обращаться в больницу и в полицию не стала. А вот Виктория уже прошла судебно-медицинскую экспертизу. У девушки — ушиб лба, синяк под глазом, сотрясение головного мозга,  вырваны два ногтя, синяки на теле и боль в спине.

Виктория также уверяет, что напавший на неё Станислав П. работает охранником «Трибуны», хотя в самом заведении от него открещиваются.

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Девушка сейчас находится на лечении в нейрохирургическом отделении «Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Пострадавшая также написала заявление о побоях в полицию.

— Материал зарегистрирован в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Липецку, проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По данным GOROD48, пока речь идёт о рядовом участнике конфликта, а не о должностном лице — в случае, если бы шла речь об охраннике, дело сразу бы передали в следственный комитет.
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#конфликт #побои
4

Комментарии (20)

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3 минуты назад
ходят приличные девушки. Днём. В институт. Но не в такую мерзость.
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гостья

4 минуты назад
Гость 3, а меня удивляет, за каким это знать всему городу? зачем жителям города знать про пьяные разборки в трибуне?
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Блин горелый

12 минут назад
И в этом виде охранник дежурит в Трибуне? Нормальный человек мимо такого внутрь не пойдет - это антиреклама низкопробной рыгаловки!
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Гость 3

12 минут назад
В любом случае, сколько время бы не было, но "Трибуна" это не для молодых, красивых, знающих себе цену девушек. Искала приключений и нашла. Парню надо мозгами думать, которых видимо нет. В таких случаях гостя нужно выводить сразу на улицу, а не справляешь-вызвать полицию, а не бить ее об стены. Позор обоим, не лучшая слава!
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Гость 3

12 минут назад
Вот удивляюсь некоторым комментариям. Какая разница в какое время девушка находилась в данном заведении. Произошел конфликт, девушку избили! Это факт, она могла быть там и в 22.00, склонность к агрессии данного охранника это не исключает. Пустоголовые, отшибленные, несостоявшиеся "мужчины". Что есть, то не отнять, не дать. А девушке урок на будущее будет.
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Юлия

13 минут назад
Не поняла, как так "слетели ногти"???????????
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Антон потапов

14 минут назад
Если видео нет- ничего не докажет. Так в принципе 8 отдел работает
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Липецк

16 минут назад
Знали куда шли в гадюшник
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Наконец-то

16 минут назад
Порадовали хорошим видео, , чаще надо таких видеоотчетов.
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123

17 минут назад
Расхотелось в трибуну идти...а днём там прикольно, еда зачётная, ценник приятный.
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