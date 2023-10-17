Происшествия

38 минут назад

В «Трибуне» прокомментировали инцидент с избитой посетительницей (ВИДЕО)

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#конфликт #побои
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Позиция заведения: никаких противоправных действий их сотрудник в отношении девушки не совершал, а травмы она получила в туалете во время разборок с другой посетительницей.

Менеджер паба «Трибуна» Павел прокомментировал GOROD48 инцидент, который произошёл в заведении около трех часов ночи 14 октября с 21-летней липчанкой Викторией Стеганцевой. Напомним, Виктория утверждает, что на неё в туалете бара  накинулась девушка, а потом причинил травмы охранник — якобы, парень ее обидчицы.

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В «Трибуне» утверждения Виктории опровергают, подкрепляя свою позицию видеозаписью субботней ночи. На записях видеокамер, предоставленных GOROD48 баром, видно как Виктория Стеганцева ссорится с девушкой у входа в туалет второго этажа, а потом они вместе заходят внутрь. При этом обидчица Виктории не является девушкой работника заведения Станислава — камера записала ее с другим мужчиной.

По прошествии некоторого времени из туалета спешно убегает девушка, а Виктория позже выходит с окровавленным лицом в сопровождении персонала заведения. Один из работников бара также заботливо несёт её сумочку.

На первом этаже у служебного входа мы видим Викторию с окровавленным лицом — при этом сотрудник паба Станислав до этого момента, по утверждению менеджера «Трибуны», находился на ресепшене — то есть разбить до крови лоб девушке он не мог. Но после мы всё же видим Станислава, который провожает Викторию до служебного помещения, чтобы та привела себя в порядок и какое-то время стоит на входе.

Камеры в техническом помещении, где приводила себя в порядок Виктория, как уверяют в «Трибуне», нет. Но они есть на служебном выходе — при этом они начинают запись, когда срабатывает датчик движения.

То есть самые интересные моменты кровавой ночи в «Трибуне» не попали на записи камер: нет ни драки девушек (мы видим только её последствия), ни записи из того самого технического помещения на первом этаже, где Виктория приводила себя в порядок. И где, по её словам, ей досталось от охранника — Виктория уверяет, что тот протащил её, ударяя головой о стены и пол.

В администрации «Трибуны» говорят, что история Виктории неправда, и что она решила так навредить заведению, а возможно, даже раскрутить свой аккаунт в соцсетях. Мол, такие случаи бывали и раньше. Правда, тогда ругали не охранников бара, а его сервис. Почему «жертвой» оговора в этот раз выбран именно Станислав — в «Трибуне» на знают.

В «Трибуне» также говорят, что сделали всё возможное для Виктории: предложили ей оказать первую помощь и помочь вызвать такси до больницы. Но она отказалась и хотела продолжить отдыхать. А ещё интересовалась, почему выводят только её и где вторая девушка? В заведении говорят, что не случайно повели Викторию с окровавленным лицом через служебный выход — чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, и чтобы Виктория не встретилась со своей обидчицей на основном входе.

Напомним, Виктория сейчас находится на лечении в нейрохирургическом отделении «Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Липецку проверяет ее заявление об избиении.
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#конфликт #побои
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Комментарии (9)

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Житель

3 минуты назад
Отмазвть пытаются !
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Нектор

7 минут назад
злой, в самом туалете нет, направлены на двери туалета только, обзор с этого ракурса, «Голд» это караоке, туалетов несколько в Трибуне.
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Да

8 минут назад
Нечего ходить по злачным местам
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А эти откуда взялись?

8 минут назад
Персонал тоже в туалете сидел при разборке? Так как с камер не кто в туалет за это время кроме 2 девушек не входил и не выходил.
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Пж

15 минут назад
Красавица.Говорят шрамы укрощают только мущин неправда.
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Зачем нам это???

15 минут назад
Развлечения липецкого дна не интересуют нормальных людей
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Что?!

17 минут назад
Полиция заведения????!!!!!
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злой

19 минут назад
у вас на 1:50 минуте во вкладке если поставить стоп написано голд туалет, а говорит что нет камер
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23 минуты назад
На полиграф обоих
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