38 минут назад
В «Трибуне» прокомментировали инцидент с избитой посетительницей (ВИДЕО)
Позиция заведения: никаких противоправных действий их сотрудник в отношении девушки не совершал, а травмы она получила в туалете во время разборок с другой посетительницей.
В «Трибуне» утверждения Виктории опровергают, подкрепляя свою позицию видеозаписью субботней ночи. На записях видеокамер, предоставленных GOROD48 баром, видно как Виктория Стеганцева ссорится с девушкой у входа в туалет второго этажа, а потом они вместе заходят внутрь. При этом обидчица Виктории не является девушкой работника заведения Станислава — камера записала ее с другим мужчиной.
По прошествии некоторого времени из туалета спешно убегает девушка, а Виктория позже выходит с окровавленным лицом в сопровождении персонала заведения. Один из работников бара также заботливо несёт её сумочку.
На первом этаже у служебного входа мы видим Викторию с окровавленным лицом — при этом сотрудник паба Станислав до этого момента, по утверждению менеджера «Трибуны», находился на ресепшене — то есть разбить до крови лоб девушке он не мог. Но после мы всё же видим Станислава, который провожает Викторию до служебного помещения, чтобы та привела себя в порядок и какое-то время стоит на входе.
Камеры в техническом помещении, где приводила себя в порядок Виктория, как уверяют в «Трибуне», нет. Но они есть на служебном выходе — при этом они начинают запись, когда срабатывает датчик движения.
То есть самые интересные моменты кровавой ночи в «Трибуне» не попали на записи камер: нет ни драки девушек (мы видим только её последствия), ни записи из того самого технического помещения на первом этаже, где Виктория приводила себя в порядок. И где, по её словам, ей досталось от охранника — Виктория уверяет, что тот протащил её, ударяя головой о стены и пол.
В администрации «Трибуны» говорят, что история Виктории неправда, и что она решила так навредить заведению, а возможно, даже раскрутить свой аккаунт в соцсетях. Мол, такие случаи бывали и раньше. Правда, тогда ругали не охранников бара, а его сервис. Почему «жертвой» оговора в этот раз выбран именно Станислав — в «Трибуне» на знают.
В «Трибуне» также говорят, что сделали всё возможное для Виктории: предложили ей оказать первую помощь и помочь вызвать такси до больницы. Но она отказалась и хотела продолжить отдыхать. А ещё интересовалась, почему выводят только её и где вторая девушка? В заведении говорят, что не случайно повели Викторию с окровавленным лицом через служебный выход — чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта, и чтобы Виктория не встретилась со своей обидчицей на основном входе.
Напомним, Виктория сейчас находится на лечении в нейрохирургическом отделении «Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Липецку проверяет ее заявление об избиении.
Житель
Нектор
Да
А эти откуда взялись?
Пж
Зачем нам это???
Что?!
злой
3б