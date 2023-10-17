Здоровье

сегодня, 09:34

В инфекционной больнице — уже 95 детей с ковидом, пневмониями и ОРВИ

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#коронавирус #пневмония
В инфекционной больнице — уже 95 детей с ковидом, пневмониями и ОРВИ

Во взрослом отделении на 10% увеличили число коек.

Ежедневно в областную клиническую инфекционную больницу с симптомами простудных заболеваний обращается 80-90 человек. 20-30 из них госпитализируют, остальных отправляют на амбулаторное лечение. В итоге, по состоянию на утро 17 октября, с диагнозами «COVID-19», «Пневмония» и «ОРВИ» в больнице находятся 235 пациентов. Больных гриппом в инфекционке пока нет.

По словам главврача клиники Андрея Филатова, из-за наплыва больных пришлось увеличить на 10% число коек в специализированном отделении, предназначенном для лечения вирусных и простудных заболеваний. Больше всего пациентов — с пневмониями, имеющими как вирусное, так и бактериальное происхождение. Также регулярно диагностируют ковид (штаммы «Омикрон» и «Арктур»).

Андрея Филатова тревожит рост детской заболеваемости. Сейчас в педиатрическом отделении инфекционки на лечении находятся 95 детей и подростков.
3 757
#коронавирус #пневмония

Комментарии (3)

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Лёха

35 минут назад
Где тепло? Дети мёрзнут
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55

сегодня, 09:41
Мдя уж... А что же тогда не в жестких больницах происходит...
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Сокол

сегодня, 09:39
Жёсткая больница. Вот это опечатка.
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