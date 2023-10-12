В Липецке ищут четырёхлетнего мальчика и его отца

В Липецке судебные приставы ищут 4-летнего Даниила Андреева и его 37-летнего отца Алексея Андреева.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, ранее был определён порядок общения отца Алексея Андреева со своим 4-летним сыном Даниилом. Однако отец, не желая исполнять решение суда, скрывает ребёнка. В результате было заведено дело по розыску ребёнка.«При наличии любой информации, способствующей установлению местонахождения ребёнка, убедительно просим сообщить в Управление ФССП России по Липецкой области по телефонам: судебный пристав-исполнитель по розыску межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей Лопатин Павел Сергеевич – 8-950-809-23-86; дежурная часть УФССП России по Липецкой области – 8 (4742) 35-51-35; старший инспектор отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Макаров Евгений Олегович – 8 (4742) 36-88-42», – отмечают в УФССП России по Липецкой области