Общество

сегодня, 17:45

У липчан спросят о доступности интернета

9 239
#опрос
2
У липчан спросят о доступности интернета

С 16 по 22 октября в Липецкой области пройдет опрос домашних хозяйств по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Как сообщает Липецкстат, обследование информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) проводится в рамках традиционного выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей — в этом году оно будет проходить одновременно с выборочным обследованием рабочей силы. 

Обследование ИКТ проводится выборочным методом и коснется более одной тысячи человек в возрасте от 15 лет и старше, проживающих в домохозяйствах региона. Адреса всех участников обследования отобраны случайным образом. Респондентов опросят в городах Липецк, Елец, Грязи, Данков, Задонск, а также в одном из населенных пунктов Грязинского, Данковского, Добровского, Задонского, Краснинского, Тербунского, Усманского районов.

Интервьюеры — работники службы статистики — зададут вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к Интернету, виде и скорости доступа к Интернету, использовании мобильного Интернета и т.д. У респондентов поинтересуются, используют ли они сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, для заказа товаров и услуг. Вся предоставленная населением информация останется конфиденциальной и будет использоваться исключительно в сводном виде и только в целях исследования.

9 239
#опрос
2

Комментарии (9)

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Гость

2 минуты назад
Этот опрос проведут в интернете.
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Зина

27 минут назад
В районах области один Ростелеком с вечными проблемами.А хотелось бы видеть и альтернативных провайдеров.
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god's

39 минут назад
Какой интернет,в районе кореневщино вообще пропадает интернет , а на садах в Горицах вообще полная Оопа
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Надзорный орган

40 минут назад
Спросите лучше про наличие денег
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Bruno

41 минуту назад
Сплошь и рядом блокируются все неугодные сайты без дискриминации и очернение кого-либо вообще печально конечно что свободная сеть в интернет становится совсем не свободной.
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Гость

41 минуту назад
Даёшь 5g!)))
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Гостья

сегодня, 18:19
Какой- то интернет! За Липецк выезжаешь и связь пропадает.Словно ты не в центре европейской части,а где- то в тайге.
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-

сегодня, 17:59
Не интернет, а огрызок какой-то. Адрес серый, скорости давно не растут. Мобильный - лимитный (здравствуйте, 00-е годы!), раздавать нельзя, p2p - нельзя. На уровне повыше - внесудебные блокировки. И где тут развитие??
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Добрый чиновник

сегодня, 17:53
Правильно, надо интернет запретить! Меньше знаешь, лучше спишь!
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