У липчан спросят о доступности интернета

С 16 по 22 октября в Липецкой области пройдет опрос домашних хозяйств по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

Как сообщает Липецкстат, обследование информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) проводится в рамках традиционного выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей — в этом году оно будет проходить одновременно с выборочным обследованием рабочей силы.



Обследование ИКТ проводится выборочным методом и коснется более одной тысячи человек в возрасте от 15 лет и старше, проживающих в домохозяйствах региона. Адреса всех участников обследования отобраны случайным образом. Респондентов опросят в городах Липецк, Елец, Грязи, Данков, Задонск, а также в одном из населенных пунктов Грязинского, Данковского, Добровского, Задонского, Краснинского, Тербунского, Усманского районов.



Интервьюеры — работники службы статистики — зададут вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к Интернету, виде и скорости доступа к Интернету, использовании мобильного Интернета и т.д. У респондентов поинтересуются, используют ли они сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, для заказа товаров и услуг. Вся предоставленная населением информация останется конфиденциальной и будет использоваться исключительно в сводном виде и только в целях исследования.



