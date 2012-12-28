37-летнему липчанину сообщили о выигрыше, и он отправил деньги мошенникам

Мужчина поверил, что выиграл iPhone 17 Pro Max.

24 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 37-летний мужчина. Ему сообщили о выигрыше приза — iPhone 17 Pro Max, липчанин поверил и на радостях перевёл мошенникам 16 400 рублей.Вчера, как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, о мошенничествах также заявили две женщины.67-летняя липчанка хотела заработать на брокерской сделке и лишилась 230 000 рублей.А 37-летняя жительница Ельца хотела забронировать номер в отеле, с ней связался якобы оператор и попросил оплатить гостиницу по присланному QR-коду. В результате ельчанка лишилась 43 000 рублей.