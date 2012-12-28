Избивший таксиста гаечным ключом пассажир отправился на пять лет в колонию

На водителя пассажир напал в День города

31-летний липчанин получил пять лет колонии общего режима за жестокое избиение таксиста. Его осудили по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Об этой истории мы уже рассказывали. 20 июля прошлого года около трех часов ночи липчанин отказался платить за поездку наличными и поссорился с 60-летним водителем такси. Испугавшись угроз, водитель достал из машины шарнирный вороток для самозащиты. Но пассажир его выхватил и несколько раз ударил таксиста по голове.

Водителя госпитализировали. Судмедэкспертиза квалифицировала его травмы, как нанесшие тяжкий вред здоровью.

«Когда в Липецке праздновали День города, пьяный мужчина вступил в конфликт с водителем такси, которому не заплатил за поездку, заявив, что у него нет денег. Возле остановки общественного транспорта «Педагогический университет» липчанин неоднократно ударил таксиста кулаками по лицу, а затем начал бить его всем, что попалось под руку: нанес водителю удары металлической ручкой щетки по правой кисти руки и шарнирным воротком по голове. В результате этого потерпевший получил черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Вину пассажир не признал, утверждая, что защищался от напавшего на него таксиста. Но доказательства стороны обвинения свидетельствовали об обратном.

Уголовное дело расследовала полиция.
конфликт
побои
Комментарии (1)

Правда
17 минут назад
Так ведь день городка,должен быть проезд бесплатный,мужик думал за него мер расчитался.
