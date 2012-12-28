Избивший таксиста гаечным ключом пассажир отправился на пять лет в колонию

Об этой истории мы уже рассказывали. 20 июля прошлого года около трех часов ночи липчанин отказался платить за поездку наличными и поссорился с 60-летним водителем такси. Испугавшись угроз, водитель достал из машины шарнирный вороток для самозащиты. Но пассажир его выхватил и несколько раз ударил таксиста по голове.
Водителя госпитализировали. Судмедэкспертиза квалифицировала его травмы, как нанесшие тяжкий вред здоровью.
«Когда в Липецке праздновали День города, пьяный мужчина вступил в конфликт с водителем такси, которому не заплатил за поездку, заявив, что у него нет денег. Возле остановки общественного транспорта «Педагогический университет» липчанин неоднократно ударил таксиста кулаками по лицу, а затем начал бить его всем, что попалось под руку: нанес водителю удары металлической ручкой щетки по правой кисти руки и шарнирным воротком по голове. В результате этого потерпевший получил черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Вину пассажир не признал, утверждая, что защищался от напавшего на него таксиста. Но доказательства стороны обвинения свидетельствовали об обратном.
Уголовное дело расследовала полиция.
