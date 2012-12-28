Общество
606
сегодня, 14:33
3
Эхо скандала в Сибири: липчане не пускают ветеринаров вакцинировать скот
В рамках плана противоэпизоотических мероприятий с весны коров и других сельскохозяйственных животных прививают от бешенства и сибирской язвы.
Как рассказал GOROD48 заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области Никита Кубрак, насмотревшись сообщений о мерах по карантину в связи с пастереллезом у рогатого скота в Новосибирской области, липчане теперь боятся ветеринаров как огня и не пускают их в личные подворья. Аргумент простой: «вы будете коров убивать и усыплять». А если и пускают специалистов в частные хозяйства — то очень насторожено: интересуются, какие препараты вводят животным, снимают процесс вакцинации. Всё это очень осложняет работу ветеринарам.
«Эпизодическая ситуация в нашем регионе благополучная! А на случай ЧС у нас есть запас всех необходимых препаратов. При этом на весну-осень традиционно приходится период вакцинации скота: в рамках плана противоэпизоотических мероприятий коров и других сельскохозяйственных животных прививают от бешенства и сибирской язвы. Сейчас этот период как раз начался», — отметил Никита Кубрак.
0
0
3
5
0
Комментарии (3)