Эхо скандала в Сибири: липчане не пускают ветеринаров вакцинировать скот

В рамках плана противоэпизоотических мероприятий с весны коров и других сельскохозяйственных животных прививают от бешенства и сибирской язвы.

Сегодня пресс-служба правительства Липецкой области распространила сообщение: «Липецкие ветеринары призывают жителей не верить фейкам в соцсетях. Эпизоотическая ситуация в регионе благополучная по всем видам заболеваний животных и птиц. На въездах работают посты досмотра, есть запас вакцин и средств дезинфекции. Жителей просят доверять только официальной информации».Как рассказал GOROD48 заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области Никита Кубрак, насмотревшись сообщений о мерах по карантину в связи с пастереллезом у рогатого скота в Новосибирской области, липчане теперь боятся ветеринаров как огня и не пускают их в личные подворья. Аргумент простой: «вы будете коров убивать и усыплять». А если и пускают специалистов в частные хозяйства — то очень насторожено: интересуются, какие препараты вводят животным, снимают процесс вакцинации. Всё это очень осложняет работу ветеринарам.«Эпизодическая ситуация в нашем регионе благополучная! А на случай ЧС у нас есть запас всех необходимых препаратов. При этом на весну-осень традиционно приходится период вакцинации скота: в рамках плана противоэпизоотических мероприятий коров и других сельскохозяйственных животных прививают от бешенства и сибирской язвы. Сейчас этот период как раз начался», — отметил Никита Кубрак.