Отцу погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» отказали в пенсии по потере кормильца — отстоять право удалось в суде

Елецкий городской суд признал за отцом погибшего участника СВО право на пенсию по случаю потери кормильца. Ранее Отделение Социального фонда России по Липецкой области отказало мужчине в выплате такой пенсии.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суду была предоставлена справка, выданная Межрегиональной общественной организацией «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», в которой говорилось, что ельчанин принимал участие в специальной военной операции как боец в составе добровольческого формирования ЧВК «Вагнер». В ходе боёв он погиб и указом президента России был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Военным комиссариатом Липецкой области отцу погибшего было бессрочно выдано удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, дающее право на меры социальной поддержки.Но решением отделения Социального фонда отцу погибшего было отказано в пенсии по случаю потери кормильца, поскольку отсутствовали доказательства пребывания его сына в ЧВК.В результате суд пришел к выводу, что заявленные мужчиной требования подлежат удовлетворению: за ним было признано право на пенсию по случаю потери кормильца в связи с гибелью сына на СВО.