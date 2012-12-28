Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
Отцу погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» отказали в пенсии по потере кормильца — отстоять право удалось в суде

Дело рассмотрел Елецкий городской суд.

Елецкий городской суд признал за отцом погибшего участника СВО право на пенсию по случаю потери кормильца. Ранее Отделение Социального фонда России по Липецкой области отказало  мужчине в выплате такой пенсии.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суду была предоставлена справка, выданная Межрегиональной общественной организацией «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», в которой говорилось, что ельчанин принимал участие в специальной военной операции как боец в составе добровольческого формирования ЧВК «Вагнер». В ходе боёв он погиб и указом президента России был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Военным комиссариатом Липецкой области отцу погибшего было бессрочно выдано удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий, дающее право на меры социальной поддержки.

Но решением отделения Социального фонда отцу погибшего было отказано в пенсии по случаю потери кормильца, поскольку отсутствовали доказательства пребывания его сына в ЧВК.

В результате суд пришел к выводу, что заявленные мужчиной требования подлежат удовлетворению: за ним было признано право на пенсию по случаю потери кормильца в связи с гибелью сына на СВО.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Sергий
9 минут назад
Для чинуш из Соцфонда видимо слова нашего президента не указ. Когда на них найдут управу, или никому нет дела?
Ответить
Кузя
50 минут назад
Когда этих чинуш из соцфонда " расчинушат"? Сколько можно издеваться? Кто конкретно понесёт наказание?
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить