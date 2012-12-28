Цены на бензин продолжают расти

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области — за последнюю неделю выросла стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 17 по 23 марта.Цена на бензин за последнюю неделю выросла в среднем на 0,3% и составила 65,86 рубля за литр (на 16 марта — 65,67 рубля). Так, цена бензина АИ-92 составила 62,71 рубля против 62,51 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,3%. Стоимость бензина АИ-95 выросла также на 0,3%, с 67,93 до 68,12 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал, как и неделей ранее на 0,2%, с 92,95 до 93,13 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива изменилась за неделю на 0,2% — оно подорожало с 72,86 до 73,01 рубля за литр. Рост цен составил от 15 до 20 копеек.