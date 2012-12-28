«Мы не против, но нас топят»: сток с улицы Маяковского уперся в «Зеленый берег»
Общество
В 24 микрорайоне Липецка бьет фонтан
Общество
Станцию метро «Липецкую» построят с двумя подземными вестибюлями и восемью лифтами
Общество
Дочери погибшего участника СВО отказали в выплате: прокуратура подала очередной иск в суд
Общество
Наталье Поклонской Елец напомнил Одессу
Общество
Липецкая вечЁрка: 19-этажка за «Трилистником», отремонтируют ли Советскую, и Ниженка против «Зеленого берега»
Общество
Женщина погибла под колесами автомобиля 23-летнего водителя
Происшествия
Пьяного водителя «МАНа» арестовали на 11 суток
Происшествия
В Липецкой области еще один день без дождей
Погода в Липецке
37-летнему липчанину сообщили о выигрыше, и он отправил деньги мошенникам
Происшествия
Читать все
17,6% дорог со свежим ремонтом не пережили зиму в Липецке
Общество
В Липецком округе столкнулись два грузовика и «ГАЗель»: есть погибшие
Происшествия
Цены на бензин продолжают расти
Общество
Отцу погибшего на СВО бойца ЧВК «Вагнер» отказали в пенсии по потере кормильца — отстоять право удалось в суде
Общество
Эхо скандала в Сибири: липчане не пускают ветеринаров вакцинировать скот
Общество
Отправленные липецкой пенсионеркой на «безопасный счёт» 780 000 рублей взыскали с пермяка
Происшествия
Двоих парней и девушку избили на Центральном пляже: хулиганы получили условные сроки
Происшествия
Вырубки на улице по Неделина залатают летним асфальтом
Общество
Полиция предостерегла липчан от участия в несанкционированных протестных акциях
Общество
ФКР Липецкой области обновляет 77 устаревших лифтов
Общество
Читать все
Происшествия
1405
сегодня, 14:42
6

В Липецком округе столкнулись два грузовика и «ГАЗель»: есть погибшие

Жуткая авария произошла в районе села Товаро-Никольское Липецкого округа.

Сегодня в 13:40 на 267-м километре трассы Р-119 в районе села Товаро-Никольское Липецкого округа столкунулись два грузовика и «ГАЗель».

— По предварительной информации, в ДТП два человека погибли и один пострадал, — сообщили GOROD48 в УГПСС Липецкой области.

На месте аварии работают дежурные смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области и пожарной части № 21 села Частая Дубрава УГПСС.
авария
ДТП
Комментарии (6)

Народ
30 минут назад
Достали эти гонщики на фурах, ещё по рации и по телефоном постоянно балтают, года им за дорогой то смотреть!
Так как есть
39 минут назад
Опять эти вагоны летают по дороге под управлением неопытных водителей погнавшихся за длинным рублем..
Гость
53 минуты назад
Опять Газель....
Леликов Сергей г. Липецк
59 минут назад
ПДД РФ, 10. Скорость движения. легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;
Водитель.
52 минуты назад
А может вовсе и непревышение, а другая причина.
Леликов Сергей г. Липецк
9 минут назад
А может вовсе и непревышение, а другая причина. Обгон?,уснул?,неисправность?....перегруз?.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
