В Липецком округе столкнулись два грузовика и «ГАЗель»: есть погибшие

Жуткая авария произошла в районе села Товаро-Никольское Липецкого округа.

Сегодня в 13:40 на 267-м километре трассы Р-119 в районе села Товаро-Никольское Липецкого округа столкунулись два грузовика и «ГАЗель».— По предварительной информации, в ДТП два человека погибли и один пострадал, — сообщили GOROD48 в УГПСС Липецкой области.На месте аварии работают дежурные смены аварийно-спасательного отряда Липецкой области и пожарной части № 21 села Частая Дубрава УГПСС.