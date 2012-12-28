Общество
Станцию метро «Липецкую» построят с двумя подземными вестибюлями и восемью лифтами

Станция расположится на одноименной улице, и будет соседствовать станцией «Лебедянской».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проекте станции метро «Липецкой» на Бирюлевской линии.

«Планировочные решения станции метро «Липецкая» разработаны для комфортной организации движения пассажиров, без пересечения их потоков. Для доступа на станцию соорудят два подземных вестибюля. Из них будут оборудованы пять выходов к жилой и общественной застройке и остановкам городского транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Кроме того, установят восемь лифтов», — рассказал Владимир Ефимов порталу мэрии Москвы.

Завершится строительство станции в 2028 году — в составе всего участка Бирюлевской линии.

Следом за «Липецкой» метростроевцы возведут станцию «Лебедянскую». Примечательно, что на этапе проектирования линии произошёл курьёз: «Лебедянскую» по ошибке оформили в металлургической стилистике, перепутав Лебедянь с Липецком. После письма лебедянского землячества в мэрию Москвы дизайн  строители пообещали изменить.

«Конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой» — сообщили в комитете по архитектуре и строительству Москвы.


Фото сгенерировано нейросетью
Комментарии (2)

Александр Н.
32 минуты назад
А как же у нас в Липецке тоже ведь обещали.
Олежка
35 минут назад
Я же обещал ! Пацан сказал - пацан сделал
