Общество
757
55 минут назад
2
Станцию метро «Липецкую» построят с двумя подземными вестибюлями и восемью лифтами
Станция расположится на одноименной улице, и будет соседствовать станцией «Лебедянской».
«Планировочные решения станции метро «Липецкая» разработаны для комфортной организации движения пассажиров, без пересечения их потоков. Для доступа на станцию соорудят два подземных вестибюля. Из них будут оборудованы пять выходов к жилой и общественной застройке и остановкам городского транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Кроме того, установят восемь лифтов», — рассказал Владимир Ефимов порталу мэрии Москвы.
Завершится строительство станции в 2028 году — в составе всего участка Бирюлевской линии.
Следом за «Липецкой» метростроевцы возведут станцию «Лебедянскую». Примечательно, что на этапе проектирования линии произошёл курьёз: «Лебедянскую» по ошибке оформили в металлургической стилистике, перепутав Лебедянь с Липецком. После письма лебедянского землячества в мэрию Москвы дизайн строители пообещали изменить.
«Конкурсный дизайн-проект оформления станции, посвященный промышленности, будет применен на станции «Липецкой» — сообщили в комитете по архитектуре и строительству Москвы.
Фото сгенерировано нейросетью
0
0
0
4
4
Комментарии (2)