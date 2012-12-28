Двоих парней и девушку избили на Центральном пляже: хулиганы получили условные сроки

Началось всё с того, что один из хулиганов плюнул проходящему мимо парню на капюшон.

В Липецке вынесли приговор 20-летним хулиганам, ещё в июне 2024 года избивших троих горожан на городском пляже. По части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам, группой лиц» один подсудимый получил два года условно, второй — год условно с аналогичными испытательными сроками.«Майским вечером 2024 года на Центральном пляже двое двадцатилетних парней беспричинно, из хулиганских побуждений, завязали драку с двумя молодыми людьми и девушкой, которые вышли на прогулку. Началось всё с того, что один из подсудимых плюнул проходящему мимо парню на капюшон. На замечание в свой адрес он ударил его кулаком в лицо, от которого тот упал и потерял сознание. На помощь упавшему парню бросились его друг с женой, однако они тоже были избиты хулиганами», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Уголовное дело расследовала полиция.