Отправленные липецкой пенсионеркой на «безопасный счёт» 780 000 рублей взыскали с пермяка
Отправленные липецкой пенсионеркой на «безопасный счёт» 780 000 рублей взыскали с пермяка
На владельца счёта вышла полиция в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, при расследовании дела о мошенничестве полицейские нашли владельца счета, на который пенсионерка перечислила деньги. Теперь с жителя Пермского края взыскали неосновательное обогащение.
Накануне мы сообщали о ещё одном похожем деле: Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокурора Чаплыгинского района в интересах 71-летней пенсионерки, которую в июне убедили перевести на «безопасный счёт» 250 тысяч рублей. С владельца счёта — жителя Нижегородской области также взыскали неосновательное обогащение.
