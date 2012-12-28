В Лебядяни двух женщин арестовали на 10 суток за пьяную езду без прав

В Лебедяни мировой суд рассмотрел два дела об отказе женщин-водителей пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (по части второй 12.26 КоАП РФ). Причём у 19-летней и 31-летней женщин к тому же не было водительских прав.«Обе сели за руль иномарок, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения. На предложение автоинспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения, обе ответили отказом. В результате каждой из них судом назначено 10 суток административного ареста», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.