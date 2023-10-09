сегодня, 11:23
Дело о ДТП, в котором погибли 46-летний мужчина и 41-летняя женщина, дошло до суда
ДТП с участием автомобилей «Тойота-Камри», «Рено Символ» и автобуса произошло 5 января на 75-м километре дороги «Липецк-Данков».
ДТП с участием автомобилей «Тойота-Камри», «Рено Символ» и автобуса «Липецк-Данков» произошло 5 января в 15:30 на 75-м километре дороги «Липецк-Данков».
«Из обвинительного заключения следует, что днем 5 января 2023 года на 75-м километре дороги «Липецк-Данков» водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со скоростью более 120 км/ч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено Символ», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«Рено Символ» после столкновения с «Тойотой» отбросило на автобус «Липецк-Данков». В результате аварии погибли 46-летний водитель «Рено Симбол» и его 41-летняя пассажирка. Сам водитель «Тойоты» также получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Лиза
Где справедливость?