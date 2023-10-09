Происшествия

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Дело о ДТП, в котором погибли 46-летний мужчина и 41-летняя женщина, дошло до суда

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#ДТП
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Дело о ДТП, в котором погибли 46-летний мужчина и 41-летняя женщина, дошло до суда

ДТП с участием автомобилей «Тойота-Камри», «Рено Символ» и автобуса произошло 5 января на 75-м километре дороги «Липецк-Данков».

Данковский городской суд Липецкой области рассматривает уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца Тамбовской области, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

ДТП с участием автомобилей «Тойота-Камри», «Рено Символ» и автобуса «Липецк-Данков» произошло 5 января в 15:30 на 75-м километре дороги «Липецк-Данков».

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«Из обвинительного заключения следует, что днем 5 января 2023 года на 75-м километре дороги «Липецк-Данков» водитель автомобиля «Тойота Камри» ехал со скоростью более 120 км/ч, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено Символ», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

«Рено Символ» после столкновения с «Тойотой» отбросило на автобус «Липецк-Данков». В результате аварии погибли 46-летний водитель «Рено Симбол» и его 41-летняя пассажирка. Сам водитель «Тойоты» также получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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#ДТП
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Комментарии (2)

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Лиза

25 минут назад
По вине одного дурака погибли 2 человека...
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Где справедливость?

42 минуты назад
Выжил тот, кто и дальше будет убивать людей. У таких мозги не отрастают.
ответить
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