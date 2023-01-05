Происшествия

24 минуты назад

Два человека погибли в ДТП с участием автобуса

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#ДТП #автобус
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Два человека погибли в ДТП с участием автобуса

Предполагаемый виновник попал в больницу.

Сегодня, 5 декабря, в 15:30 на 75 километре автомобильной дороги «Липецк-Данков» в ДТП с участием двух автомобилей и рейсового автобуса погибли два человека и один пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкеой области.

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– По предварительной информации, автомобиль «Тойота-Камри» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено-Меган», который, в результате столкновения, отбросило на рейсовый автобус, , двигавшийся по маршруту Липецк-Данков. В результате ДТП в автомобиле «Рено» погибли два человека, водитель автомобиля «Тойоты» получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован. В рейсовом автобусе пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ведомства.

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На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины ДТП уточняются. Проезд по данному отрезку автомобильной дороги не затруднён.

Главное фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
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#ДТП #автобус
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Комментарии (1)

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Все это мы проходили.

6 минут назад
Сначала пишут писатели тойота выехала на встречку. Завтра напишут автобус. Ну а после завтра НЛО прилетело на встречку!
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