Два человека погибли в ДТП с участием автобуса

Предполагаемый виновник попал в больницу.

Главное фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

Сегодня, 5 декабря, в 15:30 на 75 километре автомобильной дороги «Липецк-Данков» в ДТП с участием двух автомобилей и рейсового автобуса погибли два человека и один пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкеой области.– По предварительной информации, автомобиль «Тойота-Камри» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено-Меган», который, в результате столкновения, отбросило на рейсовый автобус, , двигавшийся по маршруту Липецк-Данков. В результате ДТП в автомобиле «Рено» погибли два человека, водитель автомобиля «Тойоты» получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован. В рейсовом автобусе пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ведомства.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины ДТП уточняются. Проезд по данному отрезку автомобильной дороги не затруднён.