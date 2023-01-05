Происшествия
29 минут назад
В аварии на данковской трассе погибли мужчина и женщина
Установлены личности погибших в столкновении двух автомобилей и автобуса на трасса Липецке-Данков. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в аварии погибли 46-летний водитель «Рено Симбол» и его 41-летняя пассажирка.
Также в полиции уточнили первоначальные данные об обстоятельствах ДТП. После столкновения легковых автомобилей, в сторону автобуса отбросило автомобиль «Тойота».
Напомним, что днем 5 января на 75-м километре трассы «Липецк-Данков» 25-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Симбол». «Тойоту» отбросило на автобус, а «Рено» оказалась в кювете. В результате ДТП водитель и пассажирка «Рено» получили травмы несовместимые с жизнью, а водитель «Тойоты» был госпитализирован. В рейсовом автобусе пострадавших не оказалось.
Также в полиции уточнили первоначальные данные об обстоятельствах ДТП. После столкновения легковых автомобилей, в сторону автобуса отбросило автомобиль «Тойота».
Напомним, что днем 5 января на 75-м километре трассы «Липецк-Данков» 25-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Симбол». «Тойоту» отбросило на автобус, а «Рено» оказалась в кювете. В результате ДТП водитель и пассажирка «Рено» получили травмы несовместимые с жизнью, а водитель «Тойоты» был госпитализирован. В рейсовом автобусе пострадавших не оказалось.
Только проехали
Савва
А Тойота в кювет
Езжу там часто