Происшествия

29 минут назад

В аварии на данковской трассе погибли мужчина и женщина

4 686
#ДТП #автобус
В аварии на данковской трассе погибли мужчина и женщина
Установлены личности погибших в столкновении двух автомобилей и автобуса на трасса Липецке-Данков. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в аварии погибли 46-летний водитель «Рено Симбол» и его 41-летняя пассажирка.

Также в полиции уточнили первоначальные данные об обстоятельствах ДТП. После столкновения легковых автомобилей, в сторону автобуса отбросило автомобиль «Тойота».

Напомним, что днем 5 января на 75-м километре трассы «Липецк-Данков» 25-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено Симбол». «Тойоту» отбросило на автобус, а «Рено» оказалась в кювете. В результате ДТП водитель и пассажирка «Рено» получили травмы несовместимые с жизнью, а водитель «Тойоты» был госпитализирован. В рейсовом автобусе пострадавших не оказалось.
4 686
#ДТП #автобус

Комментарии (4)

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Только проехали

3 минуты назад
Только проехали мимо,жуть..
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Савва

3 минуты назад
Какие хорошие одноколейные дороги в области их не чистят не освещают
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А Тойота в кювет

7 минут назад
Улетела? Просто какая-то машина показалось с дороги улетела и горела…Мы проезжали мимо, дорога была ужасной, а видимость не очень…
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Езжу там часто

16 минут назад
По данной трассе максимальная скорость 90!!!!! Км/ ч. Развалилась вся практически! Соболезнования родным!
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