Пожилые женщина и мужчина попали под автомобили в Липецке

Женщину сбили на улице Первомайской, а мужчину — во дворе на Космонавтов.

В полдень 19 сентября в Липецке на улице Первомайская 40-летний водитель автомобиля «Опель - Астра» сбил 73-летнюю женщину. Липчанку доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.



Через два с половиной часа во дворе на улице Космонавтов под автомобиль «Хендай - Солярис» 62-летнего водителя попал 76-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован.



Вечером в Задонском районе на трассе «Дон» грузовик «Скания» врезался в стоящий «ДАФ». В аварии получил травмы 56-летний водитель «Скании».

