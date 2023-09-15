Так ответил на вице-мэр Николай Дергунов депутату горсовета Владиславу Аленину на его просьбу отремонтировать улицу в промышленной зоне.

На комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству депутат Владислав Аленин взорвался упреками в адрес мэрии:— Я работаю в автотранспортном филиале компании «Газпром Газораспределение Липецк», находящейся на улице Поселковой, 1а. Это район Сырского Рудника. За 29 лет моей работы, там не было ни разу ремонта. В 2021 году после моих обращений дорогу, в конце концов, сделали. Но в заморозки. И через несколько дней все стало так, как и было. Лучше вообще ничего не делать тогда, чем такой ремонт!По словам депутата, в последние годы в промзоне на улице Поселковой появились еще несколько предприятий. «Большегрузов стало в разы больше и дорогу совсем убили». Владислав Аленин возмутился еще и тем, что на заросшие обочины дороги сбрасывают мусор, который никто не убирает.Присутствовавшие на заседании комиссии руководители мэрии дали отпор депутату. По их словам, состояние дороги в промзоне по улице Поселковой не такое уж и критическое. Владиславу Аленину пообещали провести ямочный ремонт дорожного полотна в ближайшее время, а в следующем году обсудить возможность комплексного ремонта улицы.— Там люди не живут, общественный транспорт там не ходит, — объяснил приоритеты городской администрации вице-мэр Николай Дергунов.Причинами резких заявлений Владислава Аленина, как стало известно GOROD48, то, что 20 сентября на территории возглавляемого им автотранспортного цеха АО «Газпром Газораспределение Липецк» пройдет газпромовский конкурс «Лучший водитель» с участием 24 команд из 13 городов ЦФО. Очевидно, к этой дате на въезде на улицу Поселковую появятся заплатки из свежего асфальта.