сегодня, 14:21
«Там люди не живут, общественный транспорт там не ходит»
Так ответил на вице-мэр Николай Дергунов депутату горсовета Владиславу Аленину на его просьбу отремонтировать улицу в промышленной зоне.
— Я работаю в автотранспортном филиале компании «Газпром Газораспределение Липецк», находящейся на улице Поселковой, 1а. Это район Сырского Рудника. За 29 лет моей работы, там не было ни разу ремонта. В 2021 году после моих обращений дорогу, в конце концов, сделали. Но в заморозки. И через несколько дней все стало так, как и было. Лучше вообще ничего не делать тогда, чем такой ремонт!
По словам депутата, в последние годы в промзоне на улице Поселковой появились еще несколько предприятий. «Большегрузов стало в разы больше и дорогу совсем убили». Владислав Аленин возмутился еще и тем, что на заросшие обочины дороги сбрасывают мусор, который никто не убирает.
Присутствовавшие на заседании комиссии руководители мэрии дали отпор депутату. По их словам, состояние дороги в промзоне по улице Поселковой не такое уж и критическое. Владиславу Аленину пообещали провести ямочный ремонт дорожного полотна в ближайшее время, а в следующем году обсудить возможность комплексного ремонта улицы.
— Там люди не живут, общественный транспорт там не ходит, — объяснил приоритеты городской администрации вице-мэр Николай Дергунов.
Причинами резких заявлений Владислава Аленина, как стало известно GOROD48, то, что 20 сентября на территории возглавляемого им автотранспортного цеха АО «Газпром Газораспределение Липецк» пройдет газпромовский конкурс «Лучший водитель» с участием 24 команд из 13 городов ЦФО. Очевидно, к этой дате на въезде на улицу Поселковую появятся заплатки из свежего асфальта.
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