Общество

23 минуты назад

В голосовании за название нового района Липецка лидирует вариант «Лебедянский»

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#наименование #строительство
В голосовании за название нового района Липецка лидирует вариант «Лебедянский»

На втором и третьем месте «Взлётный» и «Северный».

Администрация города подвела итоги второго этапа голосования за название нового микрорайона в районе Опытной станции. 34% голосов набрало название «Лебедянский». Второе место у варианта «Взлётный» – 20,2 %. «Северный» и «Восточный» выбрали 10,6% и 7,4% участников голосования. Пятое место разделили названия «Космический» и «Галактика» – по 5,3% голосов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
 
Все вышедшие в финал варианты обсудит комиссия по увековечению памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других городских объектов, он и пример решение, которое потом предстоит утвердить городскому Совету
 
Голосование наименование нового микрорайона проходило с 6 по 20 февраля в два этапа. Во время первого – жители города не только голосовали за предложенные названия и вносили свои варианты, но и отвечали на вопрос должно ли наименование получить логическое развитие в названиях будущих улиц. Это предложение поддержали 74,3% участников голосования.

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#наименование #строительство

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