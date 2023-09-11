Происшествия

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На трассе «Каспий» погиб 43-летний водитель

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#авария #ДТП
На трассе «Каспий» погиб 43-летний водитель

За три дня на дорогах региона один человек погиб и 16 — получили травмы.

ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на трассе «Каспий» в Чаплыгинском районе: при столкновении автомобилей «ВАЗ-2104» и «Киа» 43-летний водитель «четверки» получил травмы, от которых умер в больнице.

Сразу три серьезных аварии зарегистрировали автоинспекторы в пятницу. Утром  8 сентября в Липецке на улице Хренникова столкнулись «Рено» под управлением 43-летнего водителя, «Ниссан» и «Лада Гранта» с 67-летним мужчиной за рулем. Травмы в аварии получил водитель «Рено».

В полдень на улице Набережной в Грязях при столкновении автомобилей «Киа» и «Ауди» пострадал водитель первой машины.

Через полчаса в Липецке на трассе Орел – Тамбов 31-летний водитель «Дэу» врезался в стоящую «ГАЗель» дорожной службы. От удара «ГАЗель» наехала на 49-летнего водителя. С места аварии, по уточненным данным , госпитализированы водитель «Дэу», три его пассажира, в том числе двое детей 6-ти лет и 8-ми месяцев, и  рабочий.
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9 сентября в Липецке на улице Вермишева 23-летний водитель автомобиля «Хендай» допустил столкновение с 15-летним подростком на электросамокате. Мальчик доставлен в больницу. 

В селе Замартынье Добровского района на улице Центральной 15-летний скутерист не справился с управлением, съехал с дороги, и перевернулся. Водитель скутера и его 15-летняя пассажирка госпитализированы.

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#авария #ДТП

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