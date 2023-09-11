Происшествия
сегодня, 12:58
На трассе «Каспий» погиб 43-летний водитель
За три дня на дорогах региона один человек погиб и 16 — получили травмы.
ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером на трассе «Каспий» в Чаплыгинском районе: при столкновении автомобилей «ВАЗ-2104» и «Киа» 43-летний водитель «четверки» получил травмы, от которых умер в больнице.
Сразу три серьезных аварии зарегистрировали автоинспекторы в пятницу. Утром 8 сентября в Липецке на улице Хренникова столкнулись «Рено» под управлением 43-летнего водителя, «Ниссан» и «Лада Гранта» с 67-летним мужчиной за рулем. Травмы в аварии получил водитель «Рено».
В полдень на улице Набережной в Грязях при столкновении автомобилей «Киа» и «Ауди» пострадал водитель первой машины.
Через полчаса в Липецке на трассе Орел – Тамбов 31-летний водитель «Дэу» врезался в стоящую «ГАЗель» дорожной службы. От удара «ГАЗель» наехала на 49-летнего водителя. С места аварии, по уточненным данным , госпитализированы водитель «Дэу», три его пассажира, в том числе двое детей 6-ти лет и 8-ми месяцев, и рабочий.
9 сентября в Липецке на улице Вермишева 23-летний водитель автомобиля «Хендай» допустил столкновение с 15-летним подростком на электросамокате. Мальчик доставлен в больницу.
В селе Замартынье Добровского района на улице Центральной 15-летний скутерист не справился с управлением, съехал с дороги, и перевернулся. Водитель скутера и его 15-летняя пассажирка госпитализированы.
Сразу три серьезных аварии зарегистрировали автоинспекторы в пятницу. Утром 8 сентября в Липецке на улице Хренникова столкнулись «Рено» под управлением 43-летнего водителя, «Ниссан» и «Лада Гранта» с 67-летним мужчиной за рулем. Травмы в аварии получил водитель «Рено».
В полдень на улице Набережной в Грязях при столкновении автомобилей «Киа» и «Ауди» пострадал водитель первой машины.
Через полчаса в Липецке на трассе Орел – Тамбов 31-летний водитель «Дэу» врезался в стоящую «ГАЗель» дорожной службы. От удара «ГАЗель» наехала на 49-летнего водителя. С места аварии, по уточненным данным , госпитализированы водитель «Дэу», три его пассажира, в том числе двое детей 6-ти лет и 8-ми месяцев, и рабочий.
9 сентября в Липецке на улице Вермишева 23-летний водитель автомобиля «Хендай» допустил столкновение с 15-летним подростком на электросамокате. Мальчик доставлен в больницу.
В селе Замартынье Добровского района на улице Центральной 15-летний скутерист не справился с управлением, съехал с дороги, и перевернулся. Водитель скутера и его 15-летняя пассажирка госпитализированы.