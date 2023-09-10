Водитель «Хендай» сбил на пешеходном переходе 15-летнего самокатчика

Подросток госпитализирован

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9 сентября около 21:15 на улице Космонавтов 23-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего самокатчика.- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, он госпитализирован. Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия аварии, а также иные обстоятельства произошедшего, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.