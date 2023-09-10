Происшествия

сегодня, 10:54

Водитель «Хендай» сбил на пешеходном переходе 15-летнего самокатчика

13 1597
#ДТП #самокат
2

Подросток госпитализирован

9 сентября около 21:15 на улице Космонавтов 23-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего самокатчика.

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- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, он госпитализирован. Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия аварии, а также иные обстоятельства произошедшего, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



13 1597
#ДТП #самокат
2

Комментарии (13)

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Мимоходом

34 минуты назад
Естественный отбор, дурак - это навсегда. Никакие правила не помогут.
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Ух ты

сегодня, 13:15
Лена, а ещё лучше вообще запретить движение транспортных средств, а также пешеходов. Хай самокадчики резвятся.
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О чем ?

сегодня, 13:13
Гостья, самокатчикам не понять этого. У них вместо мозга труха.
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Лена

сегодня, 13:11
в городе в районе пешеходных переходов нужно повесить знаки скинь скорость до 20 км в час.
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Китайский магнитофен

сегодня, 12:56
Хреновые игры, да легко. Когда троим по 14-15 лет
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Хреновые игры

сегодня, 12:35
Ох!, Вы хоть сами ездили на самокате? Как на него можно втроём встать?
ответить

Естественный отбор

сегодня, 12:23
Когда безумные самокатчиков массово заполнят погосты а водители тюрьма-тогда будут думать о серьезных изменений в ПДД.
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Ох!

сегодня, 12:04
Все пешеходные переходы в Липецке велосипедисты и самокатчики пересекают именно на транспортных средствах. Едут на самокатах по двое, по трое.
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Нонка

сегодня, 11:50
Парень-выздоравоивай! Брось ты эту тягомотину -получал права и на Хор лей с Девидсом
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Мтмо проходила

сегодня, 11:44
Переход называется пешеходным, потому что он для пешеходов, а не для транспортных средств. Переходить его нужно с велосипедом, а не на велосипеде. А самокатчиков нужно аообще убрать с улиц, как опасный вид транспорта. Опасный как для самокатчиков, так и для других участников дорожного движения.
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