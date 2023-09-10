Происшествия
сегодня, 10:54
Водитель «Хендай» сбил на пешеходном переходе 15-летнего самокатчика
Подросток госпитализирован
9 сентября около 21:15 на улице Космонавтов 23-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнего самокатчика.
- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, он госпитализирован. Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия аварии, а также иные обстоятельства произошедшего, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, он госпитализирован. Организовано проведение проверки, в рамках которой будут установлены причины и условия аварии, а также иные обстоятельства произошедшего, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Мимоходом
Ух ты
О чем ?
Лена
Китайский магнитофен
Хреновые игры
Естественный отбор
Ох!
Нонка
Мтмо проходила