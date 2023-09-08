Происшествия

сегодня, 15:12

В аварии на Тамбовской трассе пострадали двое детей и двое взрослых

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#Авария #ДТП

Все четверо доставлены в больницы.

GOROD48 выяснил подробности столкновения на тамбовской трассе у стелы «Липецк». Оказалось, что легковой автомобиль «Дэу Нексия» столкнулся с «ГАЗелью» дорожников.

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— В «Дэу» находились четыре человека: водитель, пассажир-женщина и двое детей. По предварительным данным, пострадали трое из них: дети 2017-го и 2023 годов рождения и взрослый. Кроме того пострадал дорожный рабочий, — рассказали нам в областном управлении МВД.

Авария произошла на 303-м километре дороги Орел-Тамбов неподалеку от места производства дорожных работ. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Напомним, из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Сейчас регулировкой движения заняты автоинспекторы.

12 3532
#Авария #ДТП

Комментарии (12)

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Да уж

53 минуты назад
Липчанин, ну если глаза дома забыли, то наличие знаков не спасет ситуацию
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С детьми

сегодня, 18:31
Куда летел? Спасибо Бог отвёл!
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Ник

сегодня, 18:24
Про нексии не пишите, надоело..
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Знаки

сегодня, 18:19
Там стояли, другое дело кто на них смотрит
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Липчанин

сегодня, 17:57
Да, ремонтные работы проводятся, но знаки стоят с нарушением или отсутствуют полностью.
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Гость

сегодня, 17:06
Петросян, а где ты китайца увидел или где он упомянут?
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Мир

сегодня, 17:04
Идёт ремонт, ограничение скорости все летят как угорелые, страна неадекватов
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Петросян

сегодня, 16:50
Нэксия получилась крепче чем китаец.
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Землянин

сегодня, 16:46
Вчера проезжал, техника работает, ни одного знака о том что проводятся работы нет. Из-за этого нарушения можно водителю Дэу легко взыскать ущерб с компании производящей ремонт.
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ЮВП

сегодня, 15:45
Поколение памперсов.
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