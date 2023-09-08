Происшествия
сегодня, 15:12
В аварии на Тамбовской трассе пострадали двое детей и двое взрослых
Все четверо доставлены в больницы.
GOROD48 выяснил подробности столкновения на тамбовской трассе у стелы «Липецк». Оказалось, что легковой автомобиль «Дэу Нексия» столкнулся с «ГАЗелью» дорожников.
— В «Дэу» находились четыре человека: водитель, пассажир-женщина и двое детей. По предварительным данным, пострадали трое из них: дети 2017-го и 2023 годов рождения и взрослый. Кроме того пострадал дорожный рабочий, — рассказали нам в областном управлении МВД.
Авария произошла на 303-м километре дороги Орел-Тамбов неподалеку от места производства дорожных работ. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Напомним, из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Сейчас регулировкой движения заняты автоинспекторы.
— В «Дэу» находились четыре человека: водитель, пассажир-женщина и двое детей. По предварительным данным, пострадали трое из них: дети 2017-го и 2023 годов рождения и взрослый. Кроме того пострадал дорожный рабочий, — рассказали нам в областном управлении МВД.
Авария произошла на 303-м километре дороги Орел-Тамбов неподалеку от места производства дорожных работ. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Напомним, из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Сейчас регулировкой движения заняты автоинспекторы.
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