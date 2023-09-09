вчера, 20:23
Липецкая вечЁрка: арест после «Мужского и женского», пострадавшие в аварии дети, и начало выборов
Сегодня, 8 сентября, следователи рассказали о задержании 42-летнего ельчанина, которого подозревают в педофилии, днем на выезде из Липецка «Дэу Нексия» столкнулась с машиной дорожных рабочих, в иномарке пострадали двое детей, и в Липецкой области начались выборы.
Случай о котором рассказала девушка, произошел, когда ей было всего шесть лет. Девять лет назад мужчина предложил малышке посмотреть голубей, а по дороге домой попытался ее изнасиловать, но девочка закричала, чем привлекла внимание прохожих. Матери об этом она рассказа только в 13-летнем возрасте. Женщина уверяла, что обращалась за консультацией к юристу и даже бросалась на соседа драться.
После того, как эта история прозвучала на всю страну по телевизору, предполагаемого насильника нашли на следующий день. Он частично признал вину. Следствие обратилось в суд, чтобы взять подозреваемого под стражу.
И еще расскажем об одном громком деле. Отца ребенка, который едва не угодил с сыном под поезд 11 июля на станции «Грязи Воронежские», будут судить.
Исполняющий обязанности Липецкого транспортного прокурора Андрей Кириллов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Он пошел через пути с полуторагодовалым ребенком, не убедившись, что это безопасно.
Страшная авария случилась сегодня на выезде из Липецка на Тамбовской трассе. Автомобиль «Дэу Нексия» столкнулся с «ГАЗелью» дорожников. Легковушку смяло в лепешку.
В «Деу» помимо водителя ехала женщина с двумя детьми: грудничком и семилетним. В ДТП пострадали двое детей и двое взрослых. Второй взрослый — дорожный рабочий. Их всех отвезли в больницы.
Сегодня в Липецкой области первый день голосования на довыборах в Госдуму по округу № 114. Ровно в 8.00 открылись все избирательные участки. Нельзя сказать, что липчане массово рванули к урнам. По данным на 15.00 проголосовали 31 438 человек, что составляет 7,41% от общего числа избирателей в округе. Но это без учета тех, кто воспользовался дистанционным электронным голосованием. Больше половины среди тех, кто выбрал ДЭГ, проголосовали до полудня. В этом году Липецкая область вошла в число 17-ти регионов страны, где можно проголосовать с помощью ДЭГ.
— А почему они открылись в школах? Ради чего?! Детишки сегодня в школы не пошли, а значит, не получат так необходимых знаний. Почему эти участки не открываются в «Пятерочках» и «Магнитах»?! — задал вопрос про избирательные участки Любопытный липчанин.
Завтра днем в Липецке снова будет прохладно. Синоптики прогнозируют только до +16 градусов.
И обратите внимание, что четыре популярных маршрута изменятся на две недели. С 11 до 25 сентября конечной остановкой автобусных маршрутов № 302, 33а, 346 станет «Площадь Горскова», а автобусы маршрута № 2 будут двигаться по схеме «улица Доменщиков — улица Пожарского — улица Баумана — далее по маршруту».
Внести коррективы пришлось из-за ремонта теплотрассы на улице Франко.
Ромео78
Электорат