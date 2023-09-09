Липецкая вечЁрка: арест после «Мужского и женского», пострадавшие в аварии дети, и начало выборов

Сегодня, 8 сентября, следователи рассказали о задержании 42-летнего ельчанина, которого подозревают в педофилии, днем на выезде из Липецка «Дэу Нексия» столкнулась с машиной дорожных рабочих, в иномарке пострадали двое детей, и в Липецкой области начались выборы.