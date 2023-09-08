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Попавшего с младенцем под поезд в Грязях отца будут судить
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42-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своего полуторагодовалого сына.
Исполняющий обязанности Липецкого транспортного прокурора Андрей Кириллов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 42-летнего жителя республики Коми, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
«По версии следствия, 11 июля на станции «Грязи-Воронежские», мужчина, двигаясь по перрону с полуторагодовалым сыном на руках, не убедился в отсутствии приближающегося грузового поезда и стал переходить через железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате столкновения с поездом здоровью ребенка был причинен тяжкий вред», — сообщает транспортная прокуратура области.
Уголовное дело направлено в Грязинский судебный участок №4.
Напомним, что под поезд попал и сам мужчина. Он получил серьезные травмы. Его сын проходил лечение в областной детской больнице.
«По версии следствия, 11 июля на станции «Грязи-Воронежские», мужчина, двигаясь по перрону с полуторагодовалым сыном на руках, не убедился в отсутствии приближающегося грузового поезда и стал переходить через железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате столкновения с поездом здоровью ребенка был причинен тяжкий вред», — сообщает транспортная прокуратура области.
Уголовное дело направлено в Грязинский судебный участок №4.
Напомним, что под поезд попал и сам мужчина. Он получил серьезные травмы. Его сын проходил лечение в областной детской больнице.
24 4177
Комментарии (24)
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Гость.
007 ответ.
007
Гость
Леночка
адам
Жил в этом городе
Мы же не в Москве живём.
Однако
Липчанин