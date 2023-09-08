Происшествия

сегодня, 16:39

Попавшего с младенцем под поезд в Грязях отца будут судить

24 4177
#железная дорога
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Попавшего с младенцем под поезд в Грязях отца будут судить

42-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своего полуторагодовалого  сына.

Исполняющий обязанности Липецкого транспортного прокурора Андрей Кириллов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 42-летнего жителя республики Коми, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1  ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«По версии следствия, 11 июля  на станции «Грязи-Воронежские», мужчина, двигаясь по перрону с полуторагодовалым сыном на руках, не убедился в отсутствии приближающегося грузового поезда и стал переходить через железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате столкновения с поездом здоровью ребенка был причинен тяжкий вред», — сообщает транспортная прокуратура области. 

Уголовное дело направлено в Грязинский судебный участок №4.

Напомним, что под поезд попал и сам мужчина. Он получил серьезные травмы. Его сын проходил лечение в областной детской больнице. 

24 4177
#железная дорога
2

Комментарии (24)

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Гость.

сегодня, 18:46
007, Станция Грязи открыта с 1 Февраля 1968 года. Первый пассажирский поезд пошёл с неё.
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007 ответ.

сегодня, 18:41
007, Я УЕЗЖАЛ С ЭТОГО ВОКЗАЛА ЕЩЁ В 70 ГОДАХ. И РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ПРО ЗДАНИЕ А ПРО ПИРОН И СТАНЦИЮ. С Ж/Д МОСТА БЫЛ СХОД НА ПИРОНЫ. СЕЙЧАС ГДЕ ПРОЙТИ НА НИХ?
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007

сегодня, 18:29
МЫ ЖЕ НЕ В МОСКВЕ ЖИВЁМ.Для сведения,здание вокзала открыли в 1883году.ну это так.....
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Гость

сегодня, 18:13
адам, поезд гудел, свистел как ошалелый, оглохнуть можно было... Находясь на жд, нужно соблюдать технику личной безопасности, тк железная дорога, это зона повышенной опасности и забывать об этом не надо, тем более с ребенком на руках
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Леночка

сегодня, 18:08
адам, Подумал,что не трамвай,объедет.
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адам

сегодня, 18:03
а чё поезду слабо было свистнуть или машинист слепой подал сигнал когда уже сбил так наверное для отмазки хотя виноват папаня и кто с ним рядом шел да и вообще народу было целый перон
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Жил в этом городе

сегодня, 18:02
А кто видел на этом вокзале установленное место для перехода на этот путь? И для чего постелены шпалы поперк путей, по которым он поперся? Да мужик олень, но далеко не он один
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Мы же не в Москве живём.

сегодня, 18:01
Станция существует больше 60 лет. Не могут сделать подземные переходы к каждому пирону, платформе. А теперь ищут виновных. Это же задача РЖД, БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ.
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Однако

сегодня, 17:56
Он под винтом был?..
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Липчанин

сегодня, 17:55
Судить надо и РЖД, которое не может обеспечить безопасный переход. Почему именно в Грязях что б пройти к своему поезду приходится переходить по жд путям. В таком же Липецке на каждый путь попадаешь безопасно.
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