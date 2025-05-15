«Сокол» выиграл Суперкубок Липецкой области

А как им не побеждать с таким составом?

Мастеру через пару месяцев исполнится 41 год, но дриблинг и видение поля он не растерял. Одно время Чернышов работал детским тренером в Саратове, но недавно вернулся в Липецк и по нашей информации продолжит играть за «Сокол». В котором собралась настоящая «команда мечты».











Футбольный 2025 год только начинается, а в активе «Сокола» уже два трофея – зимний чемпионат и Супекркубок области.





Главный турнир – чемпионат области-2025 стартует в ближайшее воскресенье, 18 мая. Сокольцы примут «Спартак» из Казинки. Игра состоится в 14:00 предварительно на базе в «Парусе». Пять предыдущих чемпионатов в 2020-24 гг. тоже выиграл «Сокол».





