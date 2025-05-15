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Спорт
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55 минут назад
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«Сокол» выиграл Суперкубок Липецкой области
А как им не побеждать с таким составом?
«Соколу» соперника искали…
По идее встречаться должны были чемпион с обладателем областного Кубка, но оба трофея в прошлом году выиграл липецкий «Сокол», которому в соперники подобрали «Витязь» из Елецкого района, как обладателя «серебряных» медалей-2024. Игра больше напоминала улицу с односторонним движением и завершилась победой «Сокола» - 3:0.
Клуб трёх капитанов
В составе победителей на поле вышли несколько бывших профессионалов из «Металлурга», в частности, завершивший активную карьеру многолетний капитан «сталеваров» Роман Войдель.
Ранее капитанскую повязку в главной команде области носили Алексей Журавлёв и Евгений Фролов. А ещё на поле вышли отлично знакомые болельщикам Глеб Подковыров, Ярослав Давыдюк, Михаил Акиничев, вратарь Иван Коровин….
Подвиги Барбашина
Уже на 11-й минуте бывший игрок липецкого мини-футбольного клуба Артём Зайцев заработал пенальти, который реализовал Владислав Викулин. В конце второго тайма самый активный на поле 34-летний экс-футболист «Металлурга» Евгений Барбашин опередил нерасчётливо вышедшего из ворот голкипера и закатил в сетку второй мяч - 2:0.
Между этими эпизодами игрок районной команды обыграл вратаря «Сокола», но пробил настолько бесхитростно, липчан спас защитник, дежуривший на линии ворот, который спокойно вынес мяч.
Джокер
Ближе к концу матча окончательный счет установил полузащитник Остап Рыжов, причём ассистировал ему усиливший и без того мощный состав «Сокола» Сергея Чернышов, один из лучших футболистов «Металлурга» 2010-х.
Мастеру через пару месяцев исполнится 41 год, но дриблинг и видение поля он не растерял. Одно время Чернышов работал детским тренером в Саратове, но недавно вернулся в Липецк и по нашей информации продолжит играть за «Сокол». В котором собралась настоящая «команда мечты».
Все трофеи в одни руки
Футбольный 2025 год только начинается, а в активе «Сокола» уже два трофея – зимний чемпионат и Супекркубок области.
Главный турнир – чемпионат области-2025 стартует в ближайшее воскресенье, 18 мая. Сокольцы примут «Спартак» из Казинки. Игра состоится в 14:00 предварительно на базе в «Парусе». Пять предыдущих чемпионатов в 2020-24 гг. тоже выиграл «Сокол».
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