Общество

сегодня, 13:59

Липчане массово голосуют дистанционно

10 1285
#выборы #Госдума
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Липчане массово голосуют дистанционно

При этом на избирательном участке, который посетил корреспондент GOROD48, не было ни одного избирателя.

Сегодня первый день голосования довыборов депутата Госдумы по 114-му избирательному округу. На этих выборах впервые в Липецкой области используется дистанционное электронное голосование. Уже в первой половине дня стало понятно, что количество проголосовавших дистанционно бьет все рекорды: к полудню свой выбор сделали более половины избирателей, зарегистрированных в электронной системе.



Избирательную комиссии Липецкой области повышенная онлайн-явка не удивила.

— Динамика дистанционного электронного голосования в Липецкой области соотносится с динамикой такого же голосования в других регионах. ДЭГ — это просто удобно, и занимает буквально несколько минут, — так объяснили удивительные результаты в избиркоме и добавили, что по состоянию на 12:13 избирательная комиссия Липецкой области не получала жалоб на то, что кого-то принуждали голосовать.

Корреспондент GOROD48 посетил избирательный участок в школе № 2 и не застал там ни одного избирателя. На участке скучали только два наблюдателя: от кандидата Дмитрия Аверова и Общественной палаты Липецкой области.



Заместитель председателя избирательной комиссии Галина Тушева рассказала, что к обеду на этом участке проголосовали всего 15 человек, в основном — пожилые липчане. Наплыва избирателей здесь ждут в воскресенье.

Первые результаты явки областная избирательная комиссия обещает озвучить сегодня после 15:00.

По старинке, офлайн проголосовал губернатор Игорь Артамонов.



Фото: telegram.org/ 

И мэр Ельца Евгений Боровских.


Видео: telegram.org/

Самыми оригинальными избирателями сегодня, пожалуй, стали Андрей и Карина, которые пришли на участок прямо со свадьбы.



Фото: telegram.org/

В региональном центре общественного наблюдения за выборами GOROD48 застал председателя Общественной палаты Липецка Федора Жигарова, внимательно изучавшего монитор ноутбука. Он следил за видеотрансляциями из избирательных участков.



— При установке видеокамер не всегда обращают внимание на то, что не все из них фиксируют урны и КОИБы. Мы контролируем это, звоним, на участках исправляют. Таких участков мы три нашли. А большинство участков — красавцы! Все видно на камерах, — сказал нам Федор Жигаров.



Напомним, на мандат депутата Госдумы от 114-го избирательного округа претендуют пятеро кандидатов: выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.



Голосование началось сегодня в восемь утра и завершится в восемь вечера 10 сентября.


10 1285
#выборы #Госдума
4

Комментарии (10)

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Николай

22 минуты назад
Электронное голосование - забавная штука. В мире очень мало распространенное. Бангладеш, Бразилия, Конго, Индия, Венесуэла. Теперь и РФ. Куда катится мир?
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Молодой

40 минут назад
житель, а ты не бюджетник, сиди дома, ааей пей, и жалуйся дальше
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На остановке

сегодня, 15:52
слышал спор деда и бабки ,им лет под 80 ! Дед не хочет голосовать ,за кого хочет голосовать бабка !
ответить

Гость

сегодня, 15:44
Да объявите победителя уже и все завтра все забудут.
ответить

Безмасочник

сегодня, 15:43
Молодой тупняк, а мне всё равно.
ответить

Васёк

сегодня, 14:39
Наш кандидат уже билеты в столицу купил. Сидит на чемоданах.
ответить

Для

сегодня, 14:29
it_happens, в Госдуму выбирают
ответить

it_happens

сегодня, 14:25
в Липецке же никого не выбирают????? Я правильно понимаю
ответить

житель

сегодня, 14:17
Потому что загнали туда бюджетников, не первый раз все это!
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Молодой тупняк

сегодня, 14:15
А как я могу быть уверен что электронное голосование не подтусуют? Кто кроме ЦИК за этим следит? У меня есть опасения на этот счёт!
ответить
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