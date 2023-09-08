Липчане массово голосуют дистанционно

При этом на избирательном участке, который посетил корреспондент GOROD48, не было ни одного избирателя.

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Сегодня первый день голосования довыборов депутата Госдумы по 114-му избирательному округу. На этих выборах впервые в Липецкой области используется дистанционное электронное голосование. Уже в первой половине дня стало понятно, что количество проголосовавших дистанционно бьет все рекорды: к полудню свой выбор сделали более половины избирателей, зарегистрированных в электронной системе.Избирательную комиссии Липецкой области повышенная онлайн-явка не удивила.— Динамика дистанционного электронного голосования в Липецкой области соотносится с динамикой такого же голосования в других регионах. ДЭГ — это просто удобно, и занимает буквально несколько минут, — так объяснили удивительные результаты в избиркоме и добавили, что по состоянию на 12:13 избирательная комиссия Липецкой области не получала жалоб на то, что кого-то принуждали голосовать.Корреспондент GOROD48 посетил избирательный участок в школе № 2 и не застал там ни одного избирателя. На участке скучали только два наблюдателя: от кандидата Дмитрия Аверова и Общественной палаты Липецкой области.Заместитель председателя избирательной комиссии Галина Тушева рассказала, что к обеду на этом участке проголосовали всего 15 человек, в основном — пожилые липчане. Наплыва избирателей здесь ждут в воскресенье.Первые результаты явки областная избирательная комиссия обещает озвучить сегодня после 15:00.По старинке, офлайн проголосовал губернатор Игорь Артамонов.И мэр Ельца Евгений Боровских.Самыми оригинальными избирателями сегодня, пожалуй, стали Андрей и Карина, которые пришли на участок прямо со свадьбы.В региональном центре общественного наблюдения за выборами GOROD48 застал председателя Общественной палаты Липецка Федора Жигарова, внимательно изучавшего монитор ноутбука. Он следил за видеотрансляциями из избирательных участков.— При установке видеокамер не всегда обращают внимание на то, что не все из них фиксируют урны и КОИБы. Мы контролируем это, звоним, на участках исправляют. Таких участков мы три нашли. А большинство участков — красавцы! Все видно на камерах, — сказал нам Федор Жигаров.Напомним, на мандат депутата Госдумы от 114-го избирательного округа претендуют пятеро кандидатов: выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.Голосование началось сегодня в восемь утра и завершится в восемь вечера 10 сентября.