Общество
сегодня, 13:59
Липчане массово голосуют дистанционно
При этом на избирательном участке, который посетил корреспондент GOROD48, не было ни одного избирателя.
Сегодня первый день голосования довыборов депутата Госдумы по 114-му избирательному округу. На этих выборах впервые в Липецкой области используется дистанционное электронное голосование. Уже в первой половине дня стало понятно, что количество проголосовавших дистанционно бьет все рекорды: к полудню свой выбор сделали более половины избирателей, зарегистрированных в электронной системе.
Избирательную комиссии Липецкой области повышенная онлайн-явка не удивила.
— Динамика дистанционного электронного голосования в Липецкой области соотносится с динамикой такого же голосования в других регионах. ДЭГ — это просто удобно, и занимает буквально несколько минут, — так объяснили удивительные результаты в избиркоме и добавили, что по состоянию на 12:13 избирательная комиссия Липецкой области не получала жалоб на то, что кого-то принуждали голосовать.
Корреспондент GOROD48 посетил избирательный участок в школе № 2 и не застал там ни одного избирателя. На участке скучали только два наблюдателя: от кандидата Дмитрия Аверова и Общественной палаты Липецкой области.
Заместитель председателя избирательной комиссии Галина Тушева рассказала, что к обеду на этом участке проголосовали всего 15 человек, в основном — пожилые липчане. Наплыва избирателей здесь ждут в воскресенье.
Первые результаты явки областная избирательная комиссия обещает озвучить сегодня после 15:00.
По старинке, офлайн проголосовал губернатор Игорь Артамонов.
Фото: telegram.org/
И мэр Ельца Евгений Боровских.
Видео: telegram.org/
Самыми оригинальными избирателями сегодня, пожалуй, стали Андрей и Карина, которые пришли на участок прямо со свадьбы.
Фото: telegram.org/
В региональном центре общественного наблюдения за выборами GOROD48 застал председателя Общественной палаты Липецка Федора Жигарова, внимательно изучавшего монитор ноутбука. Он следил за видеотрансляциями из избирательных участков.
— При установке видеокамер не всегда обращают внимание на то, что не все из них фиксируют урны и КОИБы. Мы контролируем это, звоним, на участках исправляют. Таких участков мы три нашли. А большинство участков — красавцы! Все видно на камерах, — сказал нам Федор Жигаров.
Напомним, на мандат депутата Госдумы от 114-го избирательного округа претендуют пятеро кандидатов: выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.
Голосование началось сегодня в восемь утра и завершится в восемь вечера 10 сентября.
Избирательную комиссии Липецкой области повышенная онлайн-явка не удивила.
— Динамика дистанционного электронного голосования в Липецкой области соотносится с динамикой такого же голосования в других регионах. ДЭГ — это просто удобно, и занимает буквально несколько минут, — так объяснили удивительные результаты в избиркоме и добавили, что по состоянию на 12:13 избирательная комиссия Липецкой области не получала жалоб на то, что кого-то принуждали голосовать.
Корреспондент GOROD48 посетил избирательный участок в школе № 2 и не застал там ни одного избирателя. На участке скучали только два наблюдателя: от кандидата Дмитрия Аверова и Общественной палаты Липецкой области.
Заместитель председателя избирательной комиссии Галина Тушева рассказала, что к обеду на этом участке проголосовали всего 15 человек, в основном — пожилые липчане. Наплыва избирателей здесь ждут в воскресенье.
Первые результаты явки областная избирательная комиссия обещает озвучить сегодня после 15:00.
По старинке, офлайн проголосовал губернатор Игорь Артамонов.
Фото: telegram.org/
И мэр Ельца Евгений Боровских.
Видео: telegram.org/
Самыми оригинальными избирателями сегодня, пожалуй, стали Андрей и Карина, которые пришли на участок прямо со свадьбы.
Фото: telegram.org/
В региональном центре общественного наблюдения за выборами GOROD48 застал председателя Общественной палаты Липецка Федора Жигарова, внимательно изучавшего монитор ноутбука. Он следил за видеотрансляциями из избирательных участков.
— При установке видеокамер не всегда обращают внимание на то, что не все из них фиксируют урны и КОИБы. Мы контролируем это, звоним, на участках исправляют. Таких участков мы три нашли. А большинство участков — красавцы! Все видно на камерах, — сказал нам Федор Жигаров.
Напомним, на мандат депутата Госдумы от 114-го избирательного округа претендуют пятеро кандидатов: выдвиженец «Единой России», спикер облсовета Дмитрий Аверов, представитель ЛДПР Анатолий Емельянов, кандидат от партии «Справедливая Россия — За Правду!» Лариса Ксенофонтова, выдвиженец КПРФ Сергей Токарев, и кандидат от партии «Коммунисты России» Олег Токарев.
Голосование началось сегодня в восемь утра и завершится в восемь вечера 10 сентября.
Николай
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На остановке
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