Общество
сегодня, 14:06
Четыре популярных автобусных маршрута изменятся на две недели
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С 11 и до 25 сентября конечной остановкой автобусных маршрутов №№302, 33а, 346 станет «Площадь Горскова», а автобусы маршрута №2 будут двигаться по схеме «улица Доменщиков — улица Пожарского — улица Баумана — далее по маршруту».
Изменение маршрутов связано с ремонтом теплотрассы на улице Франко.
«Движение по улице в месте ремонта будет перекрыто для всех видов транспорта», — сообщили в мэрии.
Изменение маршрутов связано с ремонтом теплотрассы на улице Франко.
«Движение по улице в месте ремонта будет перекрыто для всех видов транспорта», — сообщили в мэрии.
7 2802
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