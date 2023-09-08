Четыре популярных автобусных маршрута изменятся на две недели

С 11 и до 25 сентября конечной остановкой автобусных маршрутов №№302, 33а, 346 станет «Площадь Горскова», а автобусы маршрута №2 будут двигаться по схеме «улица Доменщиков — улица Пожарского — улица Баумана — далее по маршруту».



Изменение маршрутов связано с ремонтом теплотрассы на улице Франко.



«Движение по улице в месте ремонта будет перекрыто для всех видов транспорта», — сообщили в мэрии.



