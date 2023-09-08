Общество

сегодня, 14:06

Четыре популярных автобусных маршрута изменятся на две недели

7 2802
#общественный транспорт
5
Четыре популярных автобусных маршрута изменятся на две недели
С  11 и до 25 сентября конечной остановкой автобусных маршрутов №№302, 33а, 346 станет «Площадь  Горскова», а автобусы маршрута №2 будут двигаться по схеме «улица Доменщиков — улица Пожарского — улица Баумана — далее по маршруту».

Изменение маршрутов связано с ремонтом теплотрассы на улице Франко. 

«Движение по улице в месте ремонта будет перекрыто для всех видов транспорта», — сообщили в мэрии.

7 2802
#общественный транспорт
5

Комментарии (7)

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Житель Сокола

сегодня, 18:44
Андрей, А для того, что после 18.00 уехать до площади Горского с улицы Советская кроме 2 больше не на чем. Или 346 ходит по улице Советская? Странный вопрос
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Монетка

сегодня, 16:38
Таня Кошман, 2,33а,300,302 они все пропускают рейсы: только 346 на удивление не плохо работает.
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Фёдор

сегодня, 16:29
Раньше 302 ездил как швейцарские часики - в 2, а то и в 3 раза чаще 28-ого маршрута. Сейчас не дождешься. Не из-за того, что 28-мой стал ездить чаще, а из-за того, что 302 стал работать откровенно плохо. Расписание не соблюдается от слово совсем. А в последнее время двигаются во все вне графика, что бы было не понятно, какой рейс наверно.
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Виталий

сегодня, 16:17
Очень сложно добраться до автобазы в позднее время все едет на Доменщиков маршруты 12,24,33,324 не дождешься стоим пока 33-тий * на 23:16 с 3-его участка тогда как на Доменщиков проезжает до 10-ти разных автобусов в один день из 3-рех приезжает 24-тый раньше 33-его.
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Таня Кошман

сегодня, 16:11
Подскажите разве 2-ка вообще ходит?! Уже месяц как его в глаза не видела.
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Андрей

сегодня, 16:01
На маршрутах 2 и 12 чаще всего работает всего по одной машине. Интервалы очень высокие. Не понимаю, для чего вообще сохраняют данные маршруты, когда в направлении Сокола и так достаточно транспорта как на Доменщиков, так и на Чаплыг Шоссе, А вечерами и на Чаплыг Шоссе, и на Горку можно уехать без пересадки либо с единственной пересадкой. По мне, 2 и 12 - эти те маршруты, без которых вполне можно жить. А вот 36-ой нужно сделать до ул. Шкатова, а далее по ул. Ленина увеличить кольцо при этом 2-вух автобусов вполне достаточно там.
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Что

сегодня, 14:46
Изменится, 302 начнёт ходить по расписанию. Или теперь совсем неждать его.
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