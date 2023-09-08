Общество

сегодня, 15:50

На довыборах депутата Госдумы проголосовали более семи процентов избирателей

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#выборы #Госдума
На довыборах депутата Госдумы проголосовали более семи процентов избирателей
Избирательная комиссия Липецкой области сообщила первые данные о явке на довыборы депутата Госдумы по 114-му избирательному округу. К 15:00 проголосовали 31 438 человек, что составляет 7,41% от общего числа избирателей в округе.

Напомним, на мандат депутата Госдумы претендуют пятеро кандидатов: Дмитрий Аверов («ЕР»), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия— За Правду!»), Сергей Токарев (КПРФ), Олег Токарев («Коммунисты России»).

Голосование продлится три дня: 8,9 и 10 сентября, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Также на этих выборах Липецкая область вошла в число 17-ти регионов страны, где используется дистанционное голосование.
9 1492
#выборы #Госдума

Комментарии (9)

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За лучшей жизнью

17 минут назад
Вся суть депутатства
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Ч

30 минут назад
Я электронному голосованию не доверяю и , точка .
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Белый

40 минут назад
Работать не хотят в депутаты рвутся, один молодняк, представлять народ должен человек с жизненным опытом ,и местный который любит Липецк!
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Васёк

сегодня, 18:13
Вот это уровень доверия населения.
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Житель

сегодня, 18:02
Они хотят хорошо жить
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Кондидат

сегодня, 17:50
Кто все эти люди? Чего они хотят ?
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Зубр

сегодня, 17:41
Школы так и не будут работать в день выборов? Непорядок.
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неоднозначник

сегодня, 16:54
в 2006 году существовавший порог явки избирателей в 25 % был отменен,так что уже проголосовавших избирателей достаточно чтобы объявить победителя.
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Житель

сегодня, 16:02
Ну наберете ,еще три дня впереди
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