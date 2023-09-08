На довыборах депутата Госдумы проголосовали более семи процентов избирателей

Избирательная комиссия Липецкой области сообщила первые данные о явке на довыборы депутата Госдумы по 114-му избирательному округу. К 15:00 проголосовали 31 438 человек, что составляет 7,41% от общего числа избирателей в округе.



Напомним, на мандат депутата Госдумы претендуют пятеро кандидатов: Дмитрий Аверов («ЕР»), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия— За Правду!»), Сергей Токарев (КПРФ), Олег Токарев («Коммунисты России»).



Голосование продлится три дня: 8,9 и 10 сентября, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00. Также на этих выборах Липецкая область вошла в число 17-ти регионов страны, где используется дистанционное голосование.