Липецкая вечЁрка: тревожное 1 сентября, смерть пешехода и перенос автостанции «Сокол»

Сегодня, 1 сентября, в школах прошли торжественные линейки, ночью на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» насмерть сбили пешехода, и автостанция «Сокол» с 1 октября начнет работать в ТРЦ «Липецк».

От такой перестановки, вроде, все в выигрыше. ТРЦ «Липецк» нормативам соответствует, там есть кондиционеры, а рядом остановка общественного транспорта, что удобно для пассажиров. Владелец торгового центра получил якорного арендатора.

Стоит добавить, что еще в апреле этого года заместитель начальника регионального управления дорог и транспорта Олег Князев говорил о возможном строительстве нового здания для автостанции «Сокол».

— Вот и начнется вторая жизнь ТРЦ «Липецк», — написал Умка.

— Главное, будут ненамеренные покупки в торговом центре, — добавил Веселый.



Хотя с переносом автостанции явно поторопились. Это увеличит нагрузку на сокольский мост, который еще не отремонтировали — сдать объект заказчику должны 30 ноября . Можно было и подождать месяцок.

А на мосту через Каменный лог начали устанавливать средства транспортной безопасности: смонтируют видеокамеры и ограничат проход в подмостовую зону. Подобное сделают и на сокольском мосту.