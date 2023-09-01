Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: тревожное 1 сентября, смерть пешехода и перенос автостанции «Сокол»

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#вечЁрка #1 сентября #ДТП #автостанция
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Липецкая вечЁрка: тревожное 1 сентября, смерть пешехода и перенос автостанции «Сокол»

Сегодня, 1 сентября, в школах прошли торжественные линейки, ночью на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» насмерть сбили пешехода, и автостанция «Сокол» с 1 октября начнет работать в ТРЦ «Липецк».

Главный праздник осени — День знаний. Сегодня в Липецке более шести тысяч первоклассников впервые пошли в школы. GOROD48 запечатлел самые интересные моменты этого дня.










Больше всего первых классов оказалось в школе № 60, где набрали первый «К».

 — У нас в Краснодаре в 17 школе 31 первый класс, — сообщил Гость из Краснодара.

В шести учебных заведениях Липецка линейки сегодня сорвались из-за ложных сообщений о минировании зданий. Стоит добавить, что в прошлом году по этой же причине  были эвакуированы четыре школы.

Если кто не знает, то сообщаем, что с начала этого учебного года в школах ввели трудовое воспитание и золотой стандарт образования — по всей стране школьные программы теперь будут одинаковыми. А с 4 сентября заработает «горячая линия» по вопросам организации питания в школах.

И вспомним ушедшее лето — в детских лагерях Липецкой области летом отдохнули 44,5 тысячи детей.

 — Управлению образования и науки Липецкой области надо поставить здоровенную свечку за благополучное окончание «оздоровительного» сезона. Без пожаров, травм, побегов, утоплений, драк, пищевых отравлений и прочих дел в лагерях, — считает Фокс.

Начался этот день с трагедии. Ночью на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» 70-летний водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил 63-летего мужчину, который шел вне зоны пешеходного перехода.

 — Ночью сделайте рейд по городу. Половина пешеходных переходов не освещается. В центре ещё как-то, а на окраинах хоть глаз коли особенно ЛТЗ. — заметил Пассажир.

Автостанцию «Сокол» перенесут в ТРЦ «Липецк». С 1 октября автобусы уже начнут ездить с нового места. Сейчас там оборудуют кассовую зону и зал ожидания, а на улцие — перроны и места ожидания автобусов. Нынешнее здание автостанции не отвечало нормам безопасности и было в плохом состоянии, но отремонтировать его не могли, так как «Липецкие автобусные линии» арендовали его у РЖД.

От такой перестановки, вроде, все в выигрыше. ТРЦ «Липецк» нормативам соответствует, там есть кондиционеры, а рядом остановка общественного транспорта, что удобно для пассажиров. Владелец торгового центра получил якорного арендатора.

Стоит добавить, что еще в апреле этого года заместитель начальника регионального управления дорог и транспорта Олег Князев говорил о возможном строительстве нового здания для автостанции «Сокол».

 — Вот и начнется вторая жизнь ТРЦ «Липецк», — написал Умка.

—  Главное, будут ненамеренные покупки в торговом центре, — добавил Веселый. 

Хотя с переносом автостанции явно поторопились. Это увеличит нагрузку на сокольский мост, который еще не отремонтировали — сдать объект заказчику должны 30 ноября. Можно было и подождать месяцок. 

А на мосту через Каменный лог начали устанавливать средства транспортной безопасности: смонтируют видеокамеры и ограничат проход в подмостовую зону. Подобное сделают и на сокольском мосту.


В первый день осени горожане еще купались в реке. Центральный пляж сегодня не пустовал, несмотря на то, что спасатели закончили свои дежурства накануне. за лето было спасено 22 утопающих.




Завтра днем в Липецке синоптики прогнозируют до + 25 с небольшими дождями.
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#вечЁрка #1 сентября #ДТП #автостанция
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Комментарии (4)

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ВОЛОНТЁР

7 минут назад
Это что за хрень с переносом автостанции? Все магазины для садоводов и другие просто перестану существовать. Очень неудобно для садоводов. Наша власть как всегда все делает для народа. Можно было бы найти другое решение.
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Виктор 2-28-14

32 минуты назад
Какая хрень ,кто пил,кто пел...кто в этой жизни не успел...сказать последнее прости... Люблю тебя за то!.... И отпусти.... Моя душа всегда с тобой...не надо петь за упокой ... Всё Рок-н-рол... Всё будет в кайф.... Май лайф детка...! Май лайф....
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Виктор 2-28-14

сегодня, 21:05
Первое не последнее.... Последнее не первое ... Всё относительно в жизни, наверное.... Не относительное не вернуть.... Кончил ...собрался... отправился в путь ... Ночь на дворе....относительно это.....самое время писать ,для поэта...
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Электорат

сегодня, 20:36
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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