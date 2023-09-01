Происшествия

сегодня, 09:01

Первосентябрьская линейка в 12-й гимназии прервана из-за сообщения с угрозами

5 2977
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
3
Первосентябрьская линейка в 12-й гимназии прервана из-за сообщения с угрозами

Гимназию проверяют экстренные службы.

В липецкой гимназии №12 прервана линейка посвященная началу учебного года. Через 20 минут после ее начала детей попросили пройти за здание гимназии на спортивную площадку, а родителей — отойти к остановке общественного транспорта. Затем к гимназии прибыли наряды экстренных служб.

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Как оказалось, школа получила сообщение об угрозе взрыва. Сейчас оно проверяется.

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UPD. Здание проверено, линейка возобновлена. 

5 2977
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
3

Комментарии (5)

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елизавета

9 минут назад
в 38 школе тоже самое было. но всех отпустили по домам
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БЕДАААА

23 минуты назад
Поймать и отрезать язык (если информация ложная).Язык вставить куда следует...
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гость

47 минут назад
не получилось бы как в байке про гусей и волков
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Да уж

сегодня, 09:33
Это вам не в СССР ....
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Юлич

сегодня, 09:29
Специально нагнетают обстановку.
ответить
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