Первосентябрьская линейка в 12-й гимназии прервана из-за сообщения с угрозами

Гимназию проверяют экстренные службы.

В липецкой гимназии №12 прервана линейка посвященная началу учебного года. Через 20 минут после ее начала детей попросили пройти за здание гимназии на спортивную площадку, а родителей — отойти к остановке общественного транспорта. Затем к гимназии прибыли наряды экстренных служб.Как оказалось, школа получила сообщение об угрозе взрыва. Сейчас оно проверяется.Здание проверено, линейка возобновлена.