Происшествия
сегодня, 09:01
Первосентябрьская линейка в 12-й гимназии прервана из-за сообщения с угрозами
Гимназию проверяют экстренные службы.
В липецкой гимназии №12 прервана линейка посвященная началу учебного года. Через 20 минут после ее начала детей попросили пройти за здание гимназии на спортивную площадку, а родителей — отойти к остановке общественного транспорта. Затем к гимназии прибыли наряды экстренных служб.
Как оказалось, школа получила сообщение об угрозе взрыва. Сейчас оно проверяется.
UPD. Здание проверено, линейка возобновлена.
Как оказалось, школа получила сообщение об угрозе взрыва. Сейчас оно проверяется.
UPD. Здание проверено, линейка возобновлена.
елизавета
БЕДАААА
гость
Да уж
Юлич