Трудовое воспитание школьников, запрет на летние шины зимой — новые законы сентября

Выпускникам возвращают серебряные медали, а школьники начнут убирать классы и сажать деревья. Замена шин по сезону стала обязательной. Водителям с непогашенной судимостью запрещено работать в такси, а аптеки могут готовить персональные лекарства. GOROD48 представляет обзор основных законов, вступивших в силу в сентябре.





С 1 сентября в системе среднего образования вводится золотой стандарт образования: единые для всей страны основные образовательные программы вместо примерных. Единый стандарт преподавания установлен по шести предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. В начальной школе это русский язык, чтение и окружающий мир. В обновленных ФГОСах появилось конкретное содержание образования по каждому предмету. Кроме того, по всем школьным предметам создаются единые государственные учебники.

Также с 1 сентября НВП становится обязательным для всех школ России. А в рамках внеурочного курса «Первая помощь» учеников 10-11-х классов научат перевязывать раны и проводить реанимацию. Обязательна теперь и трудовая деятельность — школьники будут заниматься таким трудом, как, например, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, оформление классов к праздникам, помощь в библиотеке или музее, уборка класса.

Cеребряная медаль даст дополнительные баллы при поступлении

В школы возвращены серебряные медали, упраздненные в 2014 году. Чтобы получить такой знак отличия, ученик должен иметь в аттестате не больше двух четверок, остальные оценки должны быть отличными. Такие поправки введены в федеральный закон «Об образовании» от 04.08.2023 № 479-ФЗ. Серебряная медаль обеспечивает дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Студентам-целевикам придется отчитываться за свои оценки

С 1 сентября организации, заключающие с абитуриентами договоры о целевом обучении в вузах и ссузах, могут включать в них требования об успеваемости. Такие нормы содержит постановление правительства РФ от 23.11.2022 года № 2115. Заказчики могут определять условия по оценкам как по отдельным предметам, так и по модулям и практикам. В случае не выполнения установленных требований, договор может быть расторгнут или студенту-целевику сократят финансирование, оказываемое ему в период обучения (например, уменьшат размер стипендии или вообще её лишат).

У родителей детей-инвалидов появится дополнительный отпуск

Работающие родители, опекуны и попечители детей-инвалидов смогут брать дополнительные оплачиваемые 24 выходных дня подряд – новый закон № 491-ФЗ, который вступает в силу 1 сентября, позволяет накапливать положенные им дополнительные выходные в длительный отпуск на срок до 24 дней.

Сейчас один из работающих родителей, который воспитывает детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеет право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно. При этом если эти дни не были использованы, на следующий месяц их не переносили - они сгорали. Теперь родители могут накапливать эти дни и использовать их однократно в течение года - подряд можно использовать не более 24 дней, сэкономленных таким образом. При этом если дополнительный отпуск превышает четыре дня, его график надо будет предварительно согласовать с работодателем. Все дни могут быть использованы одним родителем, либо разделены между ними.

Минимальные цены на вейпы

С 1 сентября в России устанавливаются минимальные цены на вейпы и жидкости для них – вступают в силу дальнейшие отдельные положения закона о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Цены определит правительство. Кроме того, запрещаются скидки и акции на эти товары, увеличиваются акцизы на никотинсодержащую продукцию. Сейчас закон запрещает розничную торговлю устройствами для потребления никотиносодержащей продукции (вейпами) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов. Кроме того, не допускается выкладка такого товара в торговом зале.

Архитектурный облик зданий необходимо согласовывать с муниципальными властями

С 1 сентября начинают действовать новые правила согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) объекта капитального строительства. Постановление правительства №857 должно упорядочить деятельность муниципальных властей по регулированию застройки. К 1 сентября муниципалитеты должны были определить территории, на которых будет требоваться согласование АГО возводимых и реконструируемых зданий. В их границы войдут исторические центры городов и поселений, участки ансамблевой застройки и другие значимые для муниципалитета территории.

Постановление определяет, что в градостроительном регламенте, кроме предусмотренных Градостроительным кодексом РФ требований к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам зданий, могут быть установлены также требования к цветовым решениям, к отделочным и строительным материалам, к размещению оборудования на фасадах и кровлях, к подсветке фасадов. Например, согласованию в том числе подлежат цвет оконных рам, решетки на окнах, установка кондиционеров на фасадах зданий - все, что может изменить облик такого объекта.

Вводится реестр производителей пива

С 1 сентября в России появится реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Вести его будет Росалкогольрегулирование. В реестр производителей пива включаются сами организации, а также все их обособленные подразделения. Организации, не включенные в список, не смогут выпускать алкоголь. При включении в реестр предусматривается проведение внеплановой проверки организации для установления наличия у нее основного технологического оборудования.

Еще одним законом, который также вступает в силу 1 сентября, установлена административная ответственность за нарушение требований к производству или обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Так, производство напитков без занесения в реестр влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч; на юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Также возможна конфискация продукции, сырья, оборудования и другого имущества нарушителей.

Обслуживать газовые трубы в доме и оборудование в квартирах будет одна организация

С 1 сентября заниматься обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в домах могут только газораспределительные организации — вступают в силу изменения в Жилищный кодекс РФ и закон о газоснабжении. Предполагается, что изменения помогут сделать более безопасным использование газовых сетей как в многоквартирных, так и индивидуальных домах. Ранее допускалось привлечение разных организаций к обслуживанию газовых систем в одном и том же доме.

В аптеках разрешено готовить индивидуальные лекарства по рецепту врача

С 1 сентября аптекам, у которых есть соответствующая лицензия, разрешено не только продавать, но и готовить лекарства. Фармацевты смогут использовать как готовые лекарственные препараты, так и субстанции, зарегистрированные в стране. Правила будут действовать до 1 сентября 2029 года. Предполагается, что возрождение производства в аптеках поможет решить проблему доступности препаратов, в том числе ценовую, а в перспективе позволит сделать эффективней и терапию для пациентов с редкими заболеваниями. Также это поможет решить такие вопросы, как выпуск лекарств в детских дозировках, в том числе для детей с экстремально низкой массой тела.

Кошек и собак можно лечить лекарствами для людей

Ветеринарам в определенных ситуациях теперь разрешено при лечении животных использовать лекарства, применяемые для лечения людей. Такие препараты, которые применяют в «человеческой» медицине, можно будет зарегистрировать для лечения животных в упрощенном порядке. Сейчас применение лекарств в лечении домашних животных возможно, только если препараты зарегистрированы в ветеринарном реестре. При том, животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, поэтому процесс их лечения сопоставим. Но если в ветеринарном реестре около двух тысяч наименований, то для медицинской помощи людям применяют около двадцати тысяч препаратов. Поправки дадут возможность фармкомпаниям регистрировать препараты не исключительно для медицинского применения, но и для ветеринарного – сейчас им невыгодно проходить всю процедуру регистрации препаратов для ветеринарного применения, даже если лекарство можно использовать для лечения животного.

Замена шин стала обязательной

С 1 сентября вступают в силу правила, по которым обязательна замена летней и зимней резины. Транспорт можно эксплуатировать только с шинами, соответствующими сезону. По новому постановлению правительства с декабря по февраль запрещено эксплуатировать транспортные средства на летней резине, а с июня по август нельзя применять шипованные шины. Запрещается ездить на автомобилях, в которых не обеспечены нормативы эффективности торможения. Штраф можно получить за неработающую антиблокировочную систему (ABS), за отсутствие или повреждение габаритов и фар или установку не предусмотренных конструкцией осветительных приборов.Также никакие дополнительные предметы, кроме определенных исключений, и покрытия на стеклах не должны ограничивать обзор водителю.

Водителям с непогашенной судимостью запрещено работать в такси

Водителям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления, а также злостным неплательщикам штрафов запрещено работать в службах такси. Поправки касаются как россиян, так и трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза —Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Также во всех регионах появится реестр перевозчиков, таксистов и служб заказа такси. Все таксисты, включая самозанятых, обязаны зарегистрироваться в этом реестре. Это позволит проконтролировать заказы такси от клиента до завершения поездки. Водители обязаны выбрать одну из трех форм сотрудничества - трудовой договор, ИП или самозанятость. После этого нужно оформить разрешение на работу.

Таксисты не смогут работать круглые сутки

С 1 сентября закон «О такси» ограничивает рабочие часы для таксистов, чтобы водители не слишком уставали за рулем. Самозанятые не смогут работать более 40 часов в неделю и более десяти часов в сутки. Дополнительных два часа в день дают на завершение текущего заказа. Агрегаторы будут ограничивать поступление водителю новых заявок, если водитель не отдохнул. Также водитель не сможет получить новый заказ, пока не завершит предыдущий. Для учета времени нужно вести журнал или установить на автомобиль тахограф.