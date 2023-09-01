Летом в лагерях отдохнули 44,5 тысячи детей

В регионе работали 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей.

В Липецкой области подвели итоги летней оздоровительной кампании. По предварительным данным управления образования и науки Липецкой области, около 44,5 тысячи детей отдохнули в более 500 организациях отдыха и оздоровления детей, на 2,5 тысячи ребят больше, чем в прошлом году.



В регионе работало 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, 43 палаточных лагеря.



Во вновь заработавшем «Прометее» за четыре смены оздоровились более 2 тысяч детей. А в «Березке» были построены два быстровозводимых модульных корпуса, что позволило увеличить пропускную способность лагеря на 90 мест.



Был организован отдых для почти 12 тысяч ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе для детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, чьи родители участвуют в СВО. Особенностью этого года стали профильные смены для трудных подростков, которые прошли в регионе впервые. А в лагере «Орленок» впервые прошла профильная смена для детей младшего школьного возраста.



В этом году Липецкая область приняла ребят из Белгорода, которые смогли отдохнуть в «Прометее», «Березке», «Орленке». Дети из Володарского района ДНР побывали в новых модульных корпусах в лагере «Березка».