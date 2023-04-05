Общество

сегодня, 11:55

Автостанция «Сокол» может переехать в новое здание

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#Автостанция «Сокол»
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Автостанция «Сокол» может переехать в новое здание

Переговоры с инвестором уже ведутся. Здание он может построить через два - три года.

Заместитель начальника регионального управления дорог и транспорта Олег Князев сегодня рассказал депутатом областного Совета о возможном строительстве нового здания для автостанции «Сокол».

По словам Олега Князева, строительством займется частный инвестор, переговоры с ним уже ведутся. Предполагается, что современное здание разместится в шаговой доступности от старой станции. Предполагается, что автостанция разместится на первом этаже здания, а на втором  — торговые площади. Новая автостанция может быть построена в ближайшие два-три года.

Здание старой станции принадлежит РЖД, поэтому тратить деньги бюджета области на его ремонт нецелесообразно, добавил Олег Князев. 

2 917
#Автостанция «Сокол»
2

Комментарии (2)

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Сергей

36 минут назад
А что на вокзалах, разрешена торговля, это каким образом, будет осуществляется торговля, где хранится товар, А самое главное, кто это все будет проверять, на наличие или отсутствие( с учётом сложившейся обстановки, как в целом так и в общем) совсем обезумели.... Со своими "барыжными движениями"......
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Брежнев

46 минут назад
А это здание чем плохое?
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