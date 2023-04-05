Автостанция «Сокол» может переехать в новое здание

Переговоры с инвестором уже ведутся. Здание он может построить через два - три года.

Заместитель начальника регионального управления дорог и транспорта Олег Князев сегодня рассказал депутатом областного Совета о возможном строительстве нового здания для автостанции «Сокол».



По словам Олега Князева, строительством займется частный инвестор, переговоры с ним уже ведутся. Предполагается, что современное здание разместится в шаговой доступности от старой станции. Предполагается, что автостанция разместится на первом этаже здания, а на втором — торговые площади. Новая автостанция может быть построена в ближайшие два-три года.



Здание старой станции принадлежит РЖД, поэтому тратить деньги бюджета области на его ремонт нецелесообразно, добавил Олег Князев.



