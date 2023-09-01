Происшествия
сегодня, 09:27
Ночью на объездной дороге погиб пешеход
В два часа ночи на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» 70-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
По данным УГИБДД, за сутки на дорогах области пострадали два человека.
В Липецке на улице Московской около половины девятого вечера под автомобиль «Опель» с 22-летней девушкой за рулем попал 44-летний велосипедист, Мужчина доставлен в больницу.
На автодороге Липецк – Грязи – Песковатка в столкновении автомобилей «ГАЗ» и «Рено», травмы получила с 36-летняя женщина-водитель иномарки. Она госпитализирована.
По данным УГИБДД, за сутки на дорогах области пострадали два человека.
В Липецке на улице Московской около половины девятого вечера под автомобиль «Опель» с 22-летней девушкой за рулем попал 44-летний велосипедист, Мужчина доставлен в больницу.
На автодороге Липецк – Грязи – Песковатка в столкновении автомобилей «ГАЗ» и «Рено», травмы получила с 36-летняя женщина-водитель иномарки. Она госпитализирована.
Обнародуйте!
Мадам Грицацуева
Автохам
ГОСТЬ53
Результат