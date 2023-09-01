Происшествия

сегодня, 09:27

Ночью на объездной дороге погиб пешеход

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#авария #ДТП
Ночью на объездной дороге погиб пешеход
В два часа ночи на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» 70-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

По данным УГИБДД, за сутки на дорогах области пострадали два человека.

В Липецке на улице Московской около половины девятого вечера под автомобиль «Опель» с 22-летней девушкой за рулем попал 44-летний велосипедист, Мужчина доставлен в больницу.

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На автодороге Липецк – Грязи – Песковатка в столкновении автомобилей «ГАЗ» и «Рено», травмы получила с 36-летняя женщина-водитель иномарки. Она госпитализирована.



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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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27 секунд назад
А при каких обстоятельствах был совершëн наезд ? Дед по обочине ехал или пеший сам кинулся ?
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Мадам Грицацуева

36 минут назад
Результат, а вы сравните количество автомобилей и мотоциклистов на дорогах. Можно прям в окно выглянуть и посчитать. Проедет штук 50 автомобилей, и 1 мотоциклист! И о чем это говорит?
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Автохам

сегодня, 09:59
ГОСТЬ53, в 70 лет уже не надо за руль садиться..- кто тебе такую чушь сказал?
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ГОСТЬ53

сегодня, 09:51
в 70 лет уже не надо за руль садиться.... хотя, скоро пенсионный возраст еще поднимут, значит, можно и за руль и работать
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Результат

сегодня, 09:36
А всё мотоциклистов хают. А в итоге на 1 мот 5 аварий с авто. И кто не знает ПДД???
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