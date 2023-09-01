Ночью на объездной дороге погиб пешеход

В два часа ночи на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» 70-летний водитель автомобиля «ГАЗ» сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.По данным УГИБДД, за сутки на дорогах области пострадали два человека.В Липецке на улице Московской около половины девятого вечера под автомобиль «Опель» с 22-летней девушкой за рулем попал 44-летний велосипедист, Мужчина доставлен в больницу.На автодороге Липецк – Грязи – Песковатка в столкновении автомобилей «ГАЗ» и «Рено», травмы получила с 36-летняя женщина-водитель иномарки. Она госпитализирована.