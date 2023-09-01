Происшествия

сегодня, 11:34

Ложные сообщения о минировании сегодня поступили в шесть школ Липецка

7 2818
#телефонный терроризм #ложное сообщение
3
Ложные сообщения о минировании сегодня поступили в шесть школ Липецка

Ничего опасного нигде не нашли.

Накануне 1 сентября все школы и прилегающие к ним территории проверили на предмет бесхозных вещей и опасных объектов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Поэтому сегодня праздник ничего омрачить не должно. Тем не менее, утром ложное сообщение о минировании поступило в гимназию №12, но никаких опасных предметов там не нашли.

По данным департамента образования администрации города Липецка, по состоянию на 11:30, всего подобные ложные сообщения поступили в шесть школ Липецка. Все школы уже проверили экстренные службы.

Линейки, посвящённые Дню знаний, ещё продолжаются. 
7 2818
#телефонный терроризм #ложное сообщение
3

Комментарии (7)

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А.Д.

19 минут назад
Ничего святого нет для этих нелюдей. За детей принялись. Когда же научатся определять тех,кто делал эти сообщения, да наказывать по всей строгости закона. Раз-другой наказали бы на полную катушку, тогда, глядишь, задумались бы другие. Раньше не было таких прогрессивных технологий и такого безобразия не было.
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Штирлиц

43 минуты назад
Зондер команда. Как будто в концлагере пленных охраняет в ВОВ.
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Безмасочник

43 минуты назад
Коко джамбо, мне кажется, менты на своем сленге говорили как раз про кинолога.
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Коко джамбо

сегодня, 13:07
Пропустите собаку! Так говорили в микрофон А кинолог что с собакой его Не пропускать?
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Ганс

сегодня, 13:06
Мама, 100%
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Безмасочник

сегодня, 12:53
По фотке можно подумать, что ловят вооружённого до зубов бандита
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Мама

сегодня, 12:32
Переселенцы развлекаются. То ли ещё будет...
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