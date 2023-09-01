Ложные сообщения о минировании сегодня поступили в шесть школ Липецка

Ничего опасного нигде не нашли.

Накануне 1 сентября все школы и прилегающие к ним территории проверили на предмет бесхозных вещей и опасных объектов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Поэтому сегодня праздник ничего омрачить не должно. Тем не менее, утром ложное сообщение о минировании поступило в гимназию №12, но никаких опасных предметов там не нашли.



По данным департамента образования администрации города Липецка, по состоянию на 11:30, всего подобные ложные сообщения поступили в шесть школ Липецка. Все школы уже проверили экстренные службы.



Линейки, посвящённые Дню знаний, ещё продолжаются.

