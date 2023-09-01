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сегодня, 09:53

С 4 сентября будет работать «горячая линия» по школьному питанию

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#школьное питание #школа
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С 4 сентября будет работать «горячая линия» по школьному питанию

Телефоны «горячей линии» будут работать до 15 сентября.

C 4 сентября по 15 сентября в Липецкой области будет работать «горячая линия» по вопросам организации питания в школах. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области.

Телефоны «горячей линии»: 30-86-90, 30-86-99, 77-04-13, 74-06-08, 74-06-00, 74-06-27, 25-09-07.

Напомним, сами школьники могут оставить отзывы о питании, отсканировав QR-код в столовой. Такие сообщения собирают и анализируют каждую неделю, и если много негатива — в школу тут же пожалуют проверяющие для оценки качества питания вместе с родительским патрулём. 
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#школьное питание #школа
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