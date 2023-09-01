Общество
сегодня, 13:07
На липецких мостах устанавливают средства транспортной безопасности
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На всех появятся камеры и решетки.
На мосту через Каменный лог по улице Терешковой появилось странное сооружение. А спускающиеся от моста в лог лестницы ограждены решетками с дверью.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя города, на мосту через лог устанавливают средства транспортной безопасности.
— На мосту монтируют камеры видеонаблюдения, а проход в подмостовую зону ограничен. Аналогичные устройства установят и на других мостах Липецка, в том числе и на Сокольском, — рассказали в управлении.
Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя города, на мосту через лог устанавливают средства транспортной безопасности.
— На мосту монтируют камеры видеонаблюдения, а проход в подмостовую зону ограничен. Аналогичные устройства установят и на других мостах Липецка, в том числе и на Сокольском, — рассказали в управлении.
4 716
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