На липецких мостах устанавливают средства транспортной безопасности

На всех появятся камеры и решетки.

На мосту через Каменный лог по улице Терешковой появилось странное сооружение. А спускающиеся от моста в лог лестницы ограждены решетками с дверью.Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя города, на мосту через лог устанавливают средства транспортной безопасности.— На мосту монтируют камеры видеонаблюдения, а проход в подмостовую зону ограничен. Аналогичные устройства установят и на других мостах Липецка, в том числе и на Сокольском, — рассказали в управлении.