Общество

сегодня, 13:07

На липецких мостах устанавливают средства транспортной безопасности

4 716
#мост #безопасность
2
На липецких мостах устанавливают средства транспортной безопасности

На всех появятся камеры и решетки.

На мосту через Каменный лог по улице Терешковой появилось странное сооружение. А спускающиеся от моста в лог лестницы ограждены решетками с дверью.



Как сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя города, на мосту через лог устанавливают средства транспортной безопасности.

— На мосту монтируют камеры видеонаблюдения, а проход в подмостовую зону ограничен. Аналогичные устройства установят и на других мостах Липецка, в том числе и на Сокольском, — рассказали в управлении.
4 716
#мост #безопасность
2

Комментарии (4)

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indesit

34 минуты назад
Ой, а что случилось??
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ГОСТЬ53

45 минут назад
Кого это остановит?
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Поздняк метаться

49 минут назад
Блистательная хуцпа!
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Ванька Грозный

56 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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