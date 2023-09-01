Общество

сегодня, 16:01

Автостанцию «Сокол» переносят в ТРЦ «Липецк»

10 1580
#Автостанция «Сокол»
3
Автостанцию «Сокол» переносят в ТРЦ «Липецк»

Такое решение в областном управлении дорог и транспорта объясняют повышением комфорта пассажиров и соблюдением норм антитеррористической защищенности. Автобусы от нового здания станции начнут отправляться  1 октября.

Автостанцию «Сокол» переносят в здание торгового центра «Липецк». Сейчас в здании ТЦ оборудуют кассовую зону и зал ожидания, а на улице рядом — обустраивают перроны и места стоянки автобусов. Все эти работы должны завершиться к концу сентября, а уже 1 октября от «Липецка» отправятся автобусы.

«Существующее здания станции акционерное общество «Липецкие автобусные линии» арендует у АО «РЖД». Перед зданием сильно изношено асфальтобетонное покрытие и, самое главное, объект не отвечает нормам безопасности. Построить закрытый перевозочный сектор или реконструировать существующий, чтобы он отвечал всем требованиям, арендатор не имеет права, собственник – не планирует. Кроме того, автостанция располагается далеко от остановок городских автобусов», — так объяснили решение о переносе станции в областном управлении транспорта.

img_2647 (1).webp

img_2644.webp

Фото пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области

По словам заместителя начальника регионального управления дорог и транспорта Олега Князева, перенос автостанции в здание торгового центра позволит решить сразу несколько проблем. На новом месте станция будет соответствовать всем нормам антитеррористической защищенности, пассажирам не придется идти пешком достаточно большое расстояние от городской остановки, чтобы сесть на пригородный или междугородний автобус, в здании ТРЦ есть кондиционеры – температура будет комфортная.

Директор АО «ЛАЛ» Александр Соколов рассказал о предполагаемой организации дорожного движения. Отправляться автобусы будут от торца ТЦ, расположенного ближе к Заводской площади. Высаживать пассажиров водители будут перед зданием торгового центра.

Ранее управление дорог и транспорта сообщало о возможном строительстве нового здания автостанции. Предполагалось, что его  возведет частный инвестор.
10 1580
#Автостанция «Сокол»
3

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Киш

4 минуты назад
На завод теперь без пересадок ездить можно
ответить

Мехвод

12 минут назад
Или поставят еще один светофор в 30 метрах от существующего, или будут пробки пока прибывший автобус к ТРЦ со Студеновской повернет через встречную полосу. А что, 2 светофора через 30 метров тоже весело., как на Циолковского перед КТЗ.
ответить

да уж

17 минут назад
Я, А при чем тут ТЦ Радуга? Автостанция будет в ТРЦ Липецк,за мостом на Студеновской.
ответить

Ну, Ну..

18 минут назад
Там арендовали, а здесь, подарили?
ответить

Факт

20 минут назад
Умка, а у радуги кончится
ответить

Липчанин

28 минут назад
Заказчик кто ТРЦ Липецк? Кто владелец?
ответить

Сокал

36 минут назад
А на баумна будет пасадка?
ответить

Я

36 минут назад
Веселый, согласен. Радуга и рынок уйдут в упадок. Спрос упадёт на процентов 80. Чебуречные на Автостанции, всё - закроют. А может так и лучше. Общественный транспорт теперь не будет делать крюк в сторону автостанции, а прямо по маршруту..... неее, а правда на Баумана два ТЦ, Магнит и теперча Тишина)))).
ответить

Веселый

49 минут назад
Главное,будут ненамеренные покупки в торговом центре
ответить

Умка

50 минут назад
Вот и начнется вторая жизнь ТРЦ Липецк
ответить
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
24
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

С начала года приставами взыскано алиментов более чем на 232 миллиона рублей
#дети #алименты
1
С начала года приставами взыскано алиментов более чем на 232 миллиона рублей

сегодня, 15:35

Общество
1 сентября в Липецке: фотохроника
#1 сентября #День знаний
2
1 сентября в Липецке: фотохроника

сегодня, 15:23

Общество
Трудовое воспитание школьников, запрет на летние шины зимой — новые законы сентября
#законодательство
10
Трудовое воспитание школьников, запрет на летние шины зимой — новые законы сентября

сегодня, 13:12

Общество
На липецких мостах устанавливают средства транспортной безопасности
#мост #безопасность
9
На липецких мостах устанавливают средства транспортной безопасности

сегодня, 13:07

Общество
«366 — по числу дней в году»: в школе № 60 сегодня начали учиться 10 первых классов
#День знаний
5
«366 — по числу дней в году»: в школе № 60 сегодня начали учиться 10 первых классов

сегодня, 11:29

Общество
Под Липецком торговали детской одеждой, не отвечающей требованиям о маркировке продукции
#арбитражный суд #дети
13
Под Липецком торговали детской одеждой, не отвечающей требованиям о маркировке продукции

сегодня, 11:16

Общество