сегодня, 16:01
Автостанцию «Сокол» переносят в ТРЦ «Липецк»
Такое решение в областном управлении дорог и транспорта объясняют повышением комфорта пассажиров и соблюдением норм антитеррористической защищенности. Автобусы от нового здания станции начнут отправляться 1 октября.
«Существующее здания станции акционерное общество «Липецкие автобусные линии» арендует у АО «РЖД». Перед зданием сильно изношено асфальтобетонное покрытие и, самое главное, объект не отвечает нормам безопасности. Построить закрытый перевозочный сектор или реконструировать существующий, чтобы он отвечал всем требованиям, арендатор не имеет права, собственник – не планирует. Кроме того, автостанция располагается далеко от остановок городских автобусов», — так объяснили решение о переносе станции в областном управлении транспорта.
Фото пресс-службы управления дорог и транспорта Липецкой области
По словам заместителя начальника регионального управления дорог и транспорта Олега Князева, перенос автостанции в здание торгового центра позволит решить сразу несколько проблем. На новом месте станция будет соответствовать всем нормам антитеррористической защищенности, пассажирам не придется идти пешком достаточно большое расстояние от городской остановки, чтобы сесть на пригородный или междугородний автобус, в здании ТРЦ есть кондиционеры – температура будет комфортная.
Директор АО «ЛАЛ» Александр Соколов рассказал о предполагаемой организации дорожного движения. Отправляться автобусы будут от торца ТЦ, расположенного ближе к Заводской площади. Высаживать пассажиров водители будут перед зданием торгового центра.
Ранее управление дорог и транспорта сообщало о возможном строительстве нового здания автостанции. Предполагалось, что его возведет частный инвестор.
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