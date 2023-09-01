Общество

сегодня, 08:00

6 135 первоклассников, 2 580 выпускников и 5 600 педагогов: в школах Липецка начался учебный год

7 695
#День знаний
2
6 135 первоклассников, 2 580 выпускников и 5 600 педагогов: в школах Липецка начался учебный год

Больше всего первых классов будет в 60-й школе — сразу десять, от «А» до «К».

Сегодня, 1 сентября, школьный порог в Липецке впервые переступят 6 135 мальчишек и девчонок. Больше всего первых классов будет в 60-й школе — сразу десять, от «А» до «К». Но и это не максимум — на памяти председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой в 69-й школе как-то было столько первых классов, что последнему присвоили литеру «М». 

В Липецке есть школа №77, но по факту в городе 65 муниципальных школ. Это связано с процессами поглощения крупными общеобразовательными учреждениями мелких. Одна из городских школ — 32-я, коррекционная, для детей с особенностями психического развития, другая — вечерняя. Есть в Липецке также кадетская школа (бывшая 43-я) и школа-интернат для слабовидящих детей, но они находятся в областной системе образования.

В школах Липецка — 5 675 учеников 9-х классов и 2 580 — будущих выпускников. Больше всего 11-х классов в 44-й школе — четыре.   

Обучают школьников 5 600 педагогов. Этим летом в школы города пришли более ста молодых учителей. Но по состоянию на 31 августа открытыми в общеобразовательных организациях остаются 57 вакансий.  

Для первоклассников и будущих выпускников первый звонок звучит в первую смену. Самая поздняя общешкольная линейка начнется в 12.00.

7 695
#День знаний
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пессимист

16 минут назад
6135 первоклассников и 2 580 будущих выпускников. Не все дотягивают до выпускного........
ответить

Не успеем оглянуться

23 минуты назад
как наши депутаты пойдут на осеннюю сессию
ответить

Оптимизатор

сегодня, 09:35
Это только цветочки.....
ответить

санитар

сегодня, 08:43
Детей вдвое меньше, а школ стало не хватать?
ответить

сатана 3 го участка

сегодня, 08:19
Привет !, сейчас 54 школа правоприемник. Умничать здесь не надо!
ответить

Житель

сегодня, 08:07
А сколько первоклашек по районам ?
ответить

Привет !

вчера, 17:45
Я учился в 39 школе ! А теперь угадайте под каким номером она сейчас ?
ответить
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
24
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

Летом в лагерях отдохнули 44,5 тысячи детей
#лагерь #дети
1
Летом в лагерях отдохнули 44,5 тысячи детей

48 минут назад

Общество
С 4 сентября будет работать «горячая линия» по школьному питанию
#школьное питание #школа
С 4 сентября будет работать «горячая линия» по школьному питанию

сегодня, 09:53

Общество
Сегодня в Липецке: где и как будем праздновать День знаний, автобусы вернутся на привычные маршруты
#Сегодня в Липецке #День знаний #1 сентября
13
Сегодня в Липецке: где и как будем праздновать День знаний, автобусы вернутся на привычные маршруты

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: от чего умер 3-летний ребенок, снос домов и арт-объекты на острове
#вечЁрка #смерть #снос
7
Липецкая вечЁрка: от чего умер 3-летний ребенок, снос домов и арт-объекты на острове

вчера, 20:23

Общество
Первый день сентября по-летнему жаркий: в Липецкой области до +30
#жара
3
Первый день сентября по-летнему жаркий: в Липецкой области до +30

вчера, 17:32

Общество
Бардак на контейнерной площадке обошёлся управляющей компании в 125 000 рублей
#ЖКХ
11
Бардак на контейнерной площадке обошёлся управляющей компании в 125 000 рублей

вчера, 17:05

Общество