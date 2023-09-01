6 135 первоклассников, 2 580 выпускников и 5 600 педагогов: в школах Липецка начался учебный год

Больше всего первых классов будет в 60-й школе — сразу десять, от «А» до «К».



Сегодня, 1 сентября, школьный порог в Липецке впервые переступят 6 135 мальчишек и девчонок. Больше всего первых классов будет в 60-й школе — сразу десять, от «А» до «К». Но и это не максимум — на памяти председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой в 69-й школе как-то было столько первых классов, что последнему присвоили литеру «М».



В Липецке есть школа №77, но по факту в городе 65 муниципальных школ. Это связано с процессами поглощения крупными общеобразовательными учреждениями мелких. Одна из городских школ — 32-я, коррекционная, для детей с особенностями психического развития, другая — вечерняя. Есть в Липецке также кадетская школа (бывшая 43-я) и школа-интернат для слабовидящих детей, но они находятся в областной системе образования.



В школах Липецка — 5 675 учеников 9-х классов и 2 580 — будущих выпускников. Больше всего 11-х классов в 44-й школе — четыре.



Обучают школьников 5 600 педагогов. Этим летом в школы города пришли более ста молодых учителей. Но по состоянию на 31 августа открытыми в общеобразовательных организациях остаются 57 вакансий.



Для первоклассников и будущих выпускников первый звонок звучит в первую смену. Самая поздняя общешкольная линейка начнется в 12.00.



