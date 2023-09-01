Первоначально школа была рассчитана на 800 учеников, сейчас в ней занимаются 2 050 детей.

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Самое большое количество первоклассников из всех липецких школ в этом году приняла школа № 60 в «Елецком» — 366 малышей. Директор школы Светлана Борискина даже связала число дней в 2024-м високосном году — 366, с числом первоклашек.— Вся наша школьная команда уверена, что для вас этот год будет суперуспешным, насыщенным и прекрасным! — обратилась к первоклассникам Светлана Борискина.Сегодня в школе прошли сразу четыре торжественные линейки: надо же ведь как-то разместить 2 050 учеников. Первыми отметили День знаний первоклассники и одиннадцатиклассники.— Я слегка опешила, когда узнала, что мой ребенок будет учиться в 1«К» классе, — сказала нам мать одного из первоклашекИменно из-за того, что в школе так много малышей, на линейку приехала мэр Евгения Уваркина. Представляя ее ведущий ошибся, назвав Уваркину «мэром Липецкой области».— Липецк — столица Липецкой области, поэтому так можно ошибаться, — утешила его мэр, а затем порадовала детей и их родителей.— Мы понимаем, как непросто родителям и педагогам, но у нас есть победа! Я точно знаю, что до конца следующего года, максимум после новогодних каникул, большая часть ребят может перейти в новую школу, она уже строится.Евгения Уваркина имела ввиду школу на 1 225 мест, строящуюся в «Елецком Лайт». Больше нее только школа, которую строят на улице Виктора Музыки, в ней 1 500 мест.В школе № 60, ей всего пять лет, десять первых классов набирают второй год подряд. Кстати, в школе есть еще и два класса с литерой «С», но это не потому что они 17-е в параллели, а потому, что спортивные.Кстати, школу к линейкам начали готовить еще ночью, когда здание проверяли полицейские и кинологические наряды.