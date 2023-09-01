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сегодня, 11:29

«366 — по числу дней в году»: в школе № 60 сегодня начали учится 10 первых классов

4 1483
#1 сентября #школа
6
«366 — по числу дней в году»: в школе № 60 сегодня начали учится 10 первых классов

Первоначально школа была рассчитана на 800 учеников, сейчас в ней занимаются 2 050 детей.

Самое большое количество первоклассников из всех липецких школ в этом году приняла школа № 60 в «Елецком» — 366 малышей. Директор школы Светлана Борискина даже связала число дней в 2024-м високосном году — 366, с числом первоклашек.

— Вся наша школьная команда уверена, что для вас этот год будет суперуспешным, насыщенным и прекрасным! — обратилась к первоклассникам Светлана Борискина.

Сегодня в школе прошли сразу четыре торжественные линейки: надо же ведь как-то разместить 2 050 учеников. Первыми отметили День знаний первоклассники и одиннадцатиклассники.









— Я слегка опешила, когда узнала, что мой ребенок будет учиться в 1«К» классе, — сказала нам мать одного из первоклашек

Именно из-за того, что в школе так много малышей, на линейку приехала мэр Евгения Уваркина. Представляя ее ведущий ошибся, назвав Уваркину «мэром Липецкой области».

— Липецк — столица Липецкой области, поэтому так можно ошибаться, — утешила его мэр, а затем порадовала детей и их родителей.

— Мы понимаем, как непросто родителям и педагогам, но у нас есть победа! Я точно знаю, что до конца следующего года, максимум после новогодних каникул, большая часть ребят может перейти в новую школу, она уже строится.

Евгения Уваркина имела ввиду школу на 1 225 мест, строящуюся в «Елецком Лайт». Больше нее только школа, которую строят на улице Виктора Музыки, в ней 1 500 мест.



В школе № 60, ей всего пять лет, десять первых классов набирают второй год подряд. Кстати, в школе есть еще и два класса с литерой «С», но это не потому что они 17-е в параллели, а потому, что спортивные.

Кстати, школу к линейкам начали готовить еще ночью, когда здание проверяли полицейские и кинологические наряды.
4 1483
#1 сентября #школа
6

Комментарии (4)

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александр

сегодня, 13:20
как научить .такое кол во классов .степень образования во многом определяет личный подход учителя .а учителю порватся .
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Электорат

сегодня, 13:00
Скоро будем также торжественно провожать наших сладеньких депутатов на осеннюю сессию
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неоднозначник

сегодня, 12:47
размеры школы влияют на качество обучения ? в частных школах по 10-15 человек в классе и количество классов невелико +конкурс учеников для поступления +отбор учителей.
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Гость из Краснодара

сегодня, 12:30
У нас в Краснодаре в 17 школе 31 первый класс.
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