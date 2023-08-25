Происшествия

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Липчанин за 5000 рублей зарегистрировал на свое имя две фирмы и открыл 16 банковских счетов

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#юрлицо #предприниматель
Липчанин за 5000 рублей зарегистрировал на свое имя две фирмы и открыл 16 банковских счетов

Его ждёт суд сразу по двум уголовным статьям.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего липчанина по части 2 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

По версии следствия, 35-летний липчанин за вознаграждение в 5 тысяч рублей стал учредителем и руководителем двух юрлиц без фактического осуществления предпринимательской деятельности.

«Являясь подставным генеральным директором и учредителем, липчанин открыл 16 счетов в различных банках и передал третьим лицам электронные средства платежей и электронные носители информации, в результате чего по счетам организации неправомерно осуществлялись денежные переводы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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#юрлицо #предприниматель

Комментарии (1)

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Думал

сегодня, 09:45
Дима * .
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#знаете ли вы #краеведение
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