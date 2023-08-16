Муниципальные торги продолжают удивлять: школьное питание подешевело почти на треть

Операторы убеждают городской департамент образования, что это не скажется качестве и содержимом школьной тарелки.

В очередной раз торги на организацию школьного питания закончились серьезным падением стартовой цены контрактов — на 28,2%! И это при худеющем рубле, что означает неизбежный рост цен на продовольствие.Поставки питания в 47 липецких школ, в который детей кормят централизованно, были разбиты на девять лотов. Общая начальная цена контрактов составила 314,1 млн руб. Торги были конкурентными. Более того, их пытались оспорить. Это сделал индивидуальный предприниматель Захиджон Тожибаев, который счел избыточными требования заказчика к наличию стажа работы на кейтеринговом рынке, но УФАС по Липецкой области его жалобу признал необоснованной.По результатам торгов, общая цена контрактов упала на 88,6 млн рублей, или на 28,2%. Победителями стали те же липецкие кейтеринговые компании, которые кормили школьников в прошлом году: «Мастер провиант» и «Ника плюс». Первая компания будет обслуживать 32 школы, вторая — 15.Цена питания учеников начальной школы составила 80 рублей, Для льготных категорий — 112 и 139 рублей. Меню учеников 5-11 классов будет разным: от 20 рублей (сок и печенька для тех, кто отказался от горячего питания) до 139 рублей для льготных категорий.— Падение стартовой цены контрактов на школьное питание у нас происходит регулярно, но это всякий раз меня настораживает. Однако представители компаний-победителей успокоили меня тем, что в общем падение цены контрактов для них составило 15%. Это случилось за счет того, что на некоторые лоты цены упали незначительно, например, на 1%, что позволило компаниям «Ника плюс» и «Мастер провиант» выйти в среднем на эти самые 15%. Как сказали представители компаний, для них это не критично, ведь обе пользуются услугами регионального распределительного центра, что снижает закупочную цену на фрукты, овощи, бакалею, молочные и мясные продукты, произведенные в Липецкий области. К тому же никто не отменял наш контроль над качеством питания, контроль со стороны детей и родителей, — прокомментировала GOROD48 итоги торгов председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.Добавим, что в январе-мае этого года обе компании выиграли торги на организацию школьного питания снизив начальную цену контрактов на 30%. Но весь прошлый учебный год департамент образования администрации Липецка был доволен содержимым тарелок школьников.С муниципальными торгами вообще происходит что-то странное. Мы уже писали, в частности, о том, что на позапрошлой неделе еще три объявленные мэрией Липецка аукциона — на озеленение города, на ремонт внутриквартальных проездов и на проектирование моста на Лебедянском выезде — закончились рекордными падениями цен контрактов. Соответственно, ООО «СМУ-5» решило залатать дороги во дворах за 15,3 млн рублей при стартовой цене контракта в 27,6 миллиона, МУП «Зеленхоз» решился пилить старые деревья и сажать новые за 14,3 млн рублей при старте в 25 миллионов, а ООО «Первая сетевая компания» с предложением в 2 820 000 рублей победила в торгах на разработку проекта капремонта моста на Лебедянском шоссе (между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный») с начальной ценой в 8 миллионов.