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«ФКУ Упрдор Москва-Харьков» подтвердило дату восстановления двухполосного движения на мосту у сселковской развязки

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#пробка #дорожные работы
«ФКУ Упрдор Москва-Харьков» подтвердило дату восстановления двухполосного движения на мосту у сселковской развязки

Верхний слой асфальта на мосту уложат 12 августа, на следующий день привычное движение будет восстановлено.

Как сообщили в управлении, на мосту ведется восстановление покрытия. При этом предполагается использование литой асфальтобетонной смеси, которая не производится в Липецкой области и доставляется из подмосковного Подольска.

К 10 августа часть старого покрытия уже отфрезерована.

«Перед укладкой нижнего слоя необходимо провести работы по ремонту железобетонной плиты и разборке пришовных зон, которые выполняются вручную. Устройство нижнего слоя запланировано на 11 августа.

Устройство верхнего слоя запланировано на 12 августа с учетом того, что нижний слой литого асфальтобетона должен отстоять без движения не менее 12 часов. С учетом погодных условий планируемая дата открытия движения — 13 августа», — говорится в сообщении управления.

3 886
#пробка #дорожные работы

Комментарии (3)

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Землянин

26 минут назад
Почему нельзя организовать движение от сокола направо и сразу под мост налево, 2 знака всего поставить?
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Михалыч

48 минут назад
так пусть дорожники организуют объезд ремонтного участка. А не наплевательски относится к людям(((
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екатерина

53 минуты назад
Как же 20 ое Отменили????
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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