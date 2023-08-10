«ФКУ Упрдор Москва-Харьков» подтвердило дату восстановления двухполосного движения на мосту у сселковской развязки

Верхний слой асфальта на мосту уложат 12 августа, на следующий день привычное движение будет восстановлено.



Как сообщили в управлении, на мосту ведется восстановление покрытия. При этом предполагается использование литой асфальтобетонной смеси, которая не производится в Липецкой области и доставляется из подмосковного Подольска.



К 10 августа часть старого покрытия уже отфрезерована.



«Перед укладкой нижнего слоя необходимо провести работы по ремонту железобетонной плиты и разборке пришовных зон, которые выполняются вручную. Устройство нижнего слоя запланировано на 11 августа.



Устройство верхнего слоя запланировано на 12 августа с учетом того, что нижний слой литого асфальтобетона должен отстоять без движения не менее 12 часов. С учетом погодных условий планируемая дата открытия движения — 13 августа», — говорится в сообщении управления.



