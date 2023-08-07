Общество

13 минут назад

Находку в театре драмы подновляли масляными красками

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#театр #фреска
Находку в театре драмы подновляли масляными красками

 

Сграффито, обнаруженное в театре драмы имени Льва Толстого во время ремонта, восстанавливает ведущий российский специалист по этой технике живописи Денис Губарев со своими бывшими и нынешними учениками из Строгановского университета.

— Мы не пытаемся точь-в-точь повторить то, что было сделано, а хотим, чтобы панно Константина Эдельштейна было смотрибельно и работало так, как было задумано. Язык художника будет сохранен при использовании современных материалов, — рассказал Денис Губарев.

Член Союза художников России уточнил, что сграффито не раз «подновляли», причем делали это не специалисты. Кое-где даже подмазывали масляной краской.

Денис Губарев принимал участие в реставрации монументальных росписей Благовещенского собора Казанского кремля и Преображенского собора Спасо-Преображенского монастыря на Валааме. Он также выполнил ряд монументально-декоративных работ в московском «Radisson Royal Hotel».

Восстановить сграффито, которое было скрыто от зрителей 20 лет, Денис Губарев собирается к 1 сентября.
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#театр #фреска

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