Сломанные рёбра не помешали «Коле-Домкрату» поздравить десантников феерической серией отжиманий

Этот ролик претендует на самое оригинальное поздравление "крылатой пехоты" в Днём ВДВ.

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67-летний атлет-уникум из Липецкого района Николай Грачёв, за свои феноменальные достижения носящий прозвище «Коля-Домкрат» оригинальным способом решил поздравить «голубых беретов» с их профессиональным праздником. Атлет записал видеоролик, на котором посвятил бойцам более 90 отжиманий.

Пикантность ситуации в том, что усилия спортсмен-пенсионер прилагал в буквальном смысле через боль. Пару недель назад во время работ в своём частном доме поскользнулся и упал. Врачи диагностировали трещину в двух рёбрах, но несмотря на это, спортсмен не стал отменять задуманное поздравление.

- Как говорят в десанте, нет задач невыполнимых, - говорит Грачёв, - Было непросто, но даже легче, чем ожидал. Я не ставил цели отжаться какое-то определённое количество раз, сначала думал, что и 50 будет достаточно. Но в итоге остановился на 91 отжимании.

Николай Грачев обладатель почти 500 мировых рекордов в силовом троеборье и его отдельных упражнениях, тяжёлой атлетике, гиревом спорте. Кроме того, он единственный в истории житель Липецкой области, трижды занесённый в «Книгу рекордов Гиннесса».

Сам Грачёв в своё время служил в в ракетных войсках, но к десанту имеет отношение его сын Юрий.

- Я хотел поздравить парней десантников, пожелать им здоровья, семейного благополучия. Воздушный десант – элита наших войск, их уважают все и везде. Скажу вместе со всеми: слава ВДВ!

В этом году Грачёв оригинально поздравил и пограничников с 28 мая. Прямо во дворе своего дома он неофициально побил рекорд мировой рекорд в лёгком весе и категории 65+ по подниманию 24-килограммовой гири в течение двух минут, взметнув снаряд вверх 36 раз.